怒！全聯大火都燒死9命了還在扯謊 監工「有拿滅火器滅火」遭打臉

記者陳佳鈴／台中報導

台中大肚聯倉儲去年12月發生大火，檢警發現兩關鍵人物不但是肇禍的主因，甚至在偵訊期間還不斷扯謊。(圖／翻攝畫面)

台中全聯大肚倉儲惡火造成 9 名工人罹難，其中，新菱公司陳姓主任工程師身為現場監工，不但跳過包商私自找臨時工切割樓板，明確知悉地下一樓鋪滿大量保麗龍PS板，此物高度易燃，加上樓層間管道相通、也未依規定使用防火毯。果然火花掉落瞬間引燃奪走九命。而該名監工主任在偵訊時還不斷扯謊，向檢方謊稱曾持滅火器到地下一樓「滅火」，其說法不僅遭其他被告否認。

檢調調查指出，全聯、大肚營造廠互益公司與冷凍設備廠商新菱公司三方，均明確知悉地下一樓鋪滿大量保麗龍PS板，此物高度易燃，加上樓層間管道相通、火花一旦落入即可能瞬間引燃，施工風險極高。然而三家公司卻未依法設置工安防護，也沒有火災預防措施，等同讓工人暴露在極端危險環境。

廣告 廣告

陳姓主任工程師在訊問中卻辯稱，他與另一名高姓工程師曾輪流帶滅火器至地下一樓巡查。此說法隨即被高姓工程師否認，也與包商、工人證詞明顯不符，顯示陳疑刻意規避責任。(圖／翻攝畫面)

案發當天，新菱公司藍姓現場負責人與陳姓監工竟未通知原包商，逕自找來臨時工進場切割樓板。他們僅用幾片木板、矽酸鈣板簡單拼接置於孔洞上方，充當防火隔擋，全程未使用防火毯。安全巡檢人員目睹也未制止。

更令人感到荒謬的是，藍男在偵訊中還辯稱：「不一定要用防火毯，有東西隔著就好。」完全無視基本工安常識。結果火星真的如預期掉落，瞬間點燃 PS 板，大火急遽延燒，濃煙竄滿地下層，9名工人（7名本國籍、2名越籍移工）因吸入濃煙或嚴重燒灼而喪命。

而陳姓監工主任跳過包商找來的小包商許姓負責人證稱，新菱從未告知地下一樓大量堆放 PS 板，「如果知道，根本不會接這個工作。」他也透露切割作業並非原排程，而是陳姓主任臨時要求。

實際動火的黃姓工人也表示，自己是在無預警情況下被叫去切割，現場僅陳姓工人在下一層「監火」。兩人雖聞到燒焦味，卻找不到火源，等衝到一樓時濃煙已竄出，滅火器也毫無作用，只能逃命。

然而，陳姓主任工程師在訊問中卻辯稱，他與另一名高姓工程師曾輪流帶滅火器至地下一樓巡查。此說法隨即被高姓工程師否認，也與包商、工人證詞明顯不符，顯示陳疑刻意規避責任。

此外，陳男還聲稱已提前告知小包商 PS 板的存在並要求做好防護，亦遭同案被告否認慘遭打臉。

檢方認定，陳姓主任工程師明知現場存在重大風險，卻未要求使用防火毯、未制止錯誤施工，反而事後說謊企圖掩飾疏失，是最能避免火災發生卻沒有盡責的關鍵人物，惡性重大，依法提起公訴。

更多三立新聞網報導

「這款」濃又稠止咳中藥 西方國家爆紅價格3倍漲仍搶翻

嚇死！打靶砲彈射進彰化民宅 議員爆「砲彈藥包已40年」 軍方說話了

全聯大火奪9命「這2人」最惡劣！跳過包商切割釀禍還辯：不一定要防火毯

台中3寶媽告「小三鑽進仁夫車上玩啪啪」敗訴 法官看片也不挺

