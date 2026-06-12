怒！藍白強推「高虹安條款」三讀通過 綠委氣摔手板罵：沒有擔當臭俗辣

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記者楊士誼／台北報導

藍白推行的選罷法第二十六條修法，被質疑是替新竹市長高虹安解套，立法院今（12）日一如既往地，在藍白多數下通過修法，修法也引起在場綠營立委高聲痛罵，在民眾黨立委許忠信發言時，民進黨立委王義川高分貝開罵許忠信，民進黨立委林淑芬痛罵民眾黨「整黨都臭俗辣」，更走到許面前開罵「為了當立委毫無人格」。

立院上午進行選罷法二、三讀程序，民進黨立委李柏毅發言時更放出許忠信在審查時接過電話，稱對方「市長」的影片，質疑「哪一個市長打來？」許忠信發言時稱綠營沒有顧到憲法主張，更稱「民進黨要讓判刑兩年而緩刑者參選」，引發綠營立委抗議，王義川更在位子上高聲痛罵。

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隨著程序繼續進行，綠營抗議聲更大，民進黨團書記長范雲高喊「接誰電話不敢講！政治分贓！」立委林淑芬更走到許忠信面前痛罵「毫無人格！為了當立委」，許忠信則完全不理會。立委鍾佳濱也直言「現在高虹安，下一個就周典論啦！」綠營立委也拿起手板大喊「魔鬼的交易」、「高虹安換周典論，藍白大搞政治分贓！」鍾佳濱也大喊，如果不是為了高虹安，明年通過也可以。

立委王美惠也大罵民眾黨「你們比國民黨還惡質啦！」林淑芬也走到民眾黨面前不斷開罵「量身定制為你們自己的黨啦，都在講白賊話」。隨後林淑芬也拿著許忠信的手版，走到民眾黨團總召陳清龍等人面前大罵「毫無擔當！臭俗辣」，隨後氣到將手板摔在地上。

綠營立委也拿起手板大喊「魔鬼的交易」、「高虹安換周典論，藍白大搞政治分贓！」鍾佳濱也大喊，如果不是為了高虹安，明年通過也可以。（圖／記者楊士誼攝影）

林淑芬痛罵民眾黨「沒有擔當臭俗辣」，更氣到摔許忠信的手板。（圖／記者楊士誼攝影）

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