怒！1560億預算僅給審8% 經濟部火大控訴：9成經費全被卡死

財經中心／師瑞德報導

邁入2026年，中央政府總預算審議僵局仍未解套。經濟部今（22）日透過臉書發出「急！」字警訊，重砲抨擊立法院預算審查進度嚴重落後。經濟部指出，行政院早在去年8月就送出的1,560.5億元預算案，至今僅有約8%獲得審查，高達九成以上的經費全被擋在門外，讓經濟部不禁動怒感嘆：「拚經濟要子彈」，如今卻面臨無糧可用的窘境。

怒！送書半年沒人理 1425億建設慘遭排除

經濟部表示，為了推動國家經濟發展，行政院於去年8月就將115年度（2026年）共計1,560.5億元（含一般性補助款）的預算書提送立法院。然而，時間已經來到2026年1月下旬，立法院目前只願意審查其中3項計畫，金額約134.75億元。

廣告 廣告

經濟部拿出數據控訴，這134.75億元僅占整體需求的8.64%。換句話說，有超過91%、金額高達1,425.75億元的重要建設預算，完全被排除在審查程序之外。這種「要100塊只給8塊」的審查進度，讓許多重大計畫被迫停擺。

怒！從治水到AI全受害 全民生計成籌碼

這筆被卡關的1,400多億元並非冷冰冰的數字，而是攸關百工百業的救命錢。經濟部列舉受影響範圍，從最基礎的民生用水到最尖端的科技發展無一倖免。包括跨區水源調度管線、偏鄉離島供水改善等「救命水」工程；以及協助中小企業導入AI數位轉型、發展半導體前瞻技術、提供中小企業融資等「救命錢」，全數動彈不得。

經濟部強調，這些預算項目全都是攸關國人生活與生計的大事，預算一旦卡關，受害的絕對是廣大民眾與地方發展，不該淪為政治攻防的籌碼。

怒！別讓建設淪口號 籲立院盡速排審

面對全球AI浪潮與經濟變局，政府推動建設刻不容緩。經濟部最後發出沉重呼籲，預算卡關影響深遠，懇請立法院能支持並盡速排審，讓這九成被凍結的預算能夠解凍。別讓政府在拚經濟的最前線，陷入「沒有子彈」、有心無力的困境。

更多三立新聞網報導

超好吃菜單曝光！仁寶尾牙宴鮑魚、鰻魚飯通通有 總獎金衝上2500萬

兆元宴有驚喜？仁寶董座笑「下周就知道」 自爆與黃仁勳這層親密關係

去年慘掉17%心情沈重！仁寶董座喊絕地反攻 靠這張王牌重返兆元企業

彩券行老闆認證！屢中台彩、運彩大獎 下次投注快跟移工的單

