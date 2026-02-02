怒！BMW停信義區停車場 遭陌生男爬車頂踩凹

民眾牽車時發現，車身有不明掌痕和腳印，車頂凹陷變形。（圖／東森新聞）





民眾把BMW愛車停在信義區的地下停車場，牽車時發現，車身有不明掌痕和腳印，車頂凹陷變形，調閱監視器，才知道是一名陌生男子爬上自己的車，警方將擴大調閱電眼，釐清嫌犯身分通知到案。

停車場管理員：「有沒有，這個人來了，有沒有，他在走到這邊來。」

黑衣男獨自一人走在停車場內。但他不是要來開車，而是把別人的百萬名車當作溜滑梯在玩。停車場管理員：「有沒有，上來了。」

只見他大腳一踩，直接爬上白色名車。先在車頂待了好一陣子，接著爬到後車廂蓋。疑似擔心東窗事發，還伸出手擦了擦玻璃。受害車主：「我發現我的車子怎麼會有掌痕，所以我就發現疑似有被人家爬上去的痕跡，選擇停在停車場就是要避免發生這種事情，沒想到還是發生了。」

車主事後調閱監視器，發現嫌犯在1月16日凌晨三點半左右出現在停車場。先跑到BMW愛車後方，徘徊了好一陣子，直到4點05分才開始踩踏，得逞之後隨即離開。根據了解，被害車主上班之前，先把愛車臨停在北市信義區的地下停車場，停過夜，隔天下班之後要來牽車，沒有想到愛車竟然變成了這副模樣。

車主又氣又無奈，雖然車頂毀損不影響日常使用。但是畢竟維修費，也是一筆額外開銷。汽車美容業者翁俊生：「凹痕不是大面積，以我透過影片這樣看，大概是一個巴掌大，用拉拔的方式都可以做到處理，市面上做凹痕修復的行情價，大概會落在3000到8000左右。」

對此警方表示，後續將擴大調閱監視器，釐清犯嫌身分並通知到案說明。如果故意毀棄損壞他人之物，或導致不堪使用，可能被處以兩年以下有期徒刑，拘役或1萬5000元以下罰金。

