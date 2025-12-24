怕三高不敢吃油，60歲男腦霧上身以為要失智！醫師揭低脂飲食陷阱

長期低脂、清淡飲食，可能讓大腦缺油，出現腦霧、記憶力下降等狀況。（Gemini生成示意圖）

不少民眾為了預防三高，長期執行低脂、清淡飲食，卻可能在不知不覺中傷害大腦健康。營養功能醫學醫師劉博仁以門診60歲男病患為例，他多年不敢碰油，結果出現嚴重腦霧、記憶力下降，甚至一度懷疑自己是否即將失智，檢查後才發現，問題出在「油吃太少、又吃錯」。

劉博仁醫師表示，這名張姓患者多年來為了健康，幾乎不吃油脂，早餐常是饅頭配醬瓜，青菜只用水煮，自認飲食清淡又養生。然而近一年卻明顯感覺腦袋反應變慢，剛說過的事轉頭就忘，專注力難以集中，整天昏沉無力，讓他相當焦慮。

經功能醫學檢測，張先生體內的必需脂肪酸嚴重不足，細胞膜流動性變差，影響神經訊息傳遞效率。劉醫師指出，大腦約有6成由脂肪構成，若長期刻意避開油脂，反而可能導致神經功能運作不順，出現腦霧、反應遲鈍等問題。

針對張先生的狀況，劉醫師並未開立藥物，而是調整飲食內容，建議他不要再害怕油脂，而是學會「選對油」。包括料理改用特級初榨橄欖油，增加深海原型魚類攝取，像是鯖魚、秋刀魚、鮭魚，並適量補充魚油與含卵磷脂食物。約3個月後，張先生回診時自述腦霧明顯改善，反應與精神狀態都比過去清楚許多。

劉博仁醫師提醒，預防失智並非走向極端的低脂飲食，而是應避開反式脂肪與過度加工食品，減少油炸、奶油與高糖食品攝取，並適量補充橄欖油、堅果與富含Omega-3的魚類。他也強調，許多標榜「低脂」的食品，往往額外添加糖分，反而成為腦部發炎的隱形風險。

劉醫師呼籲，在長壽時代，民眾不只要活得久，更要維持清楚的思考與記憶力，與其一味清淡，不如從日常飲食中給大腦適量的好油，才是真正的護腦之道。



