怕乘客吐在車上？頂大生遭丟包台64線慘死 Cheap轟冷血：恐怖程度不亞隨機殺人

Cheap怒斥，一個清醒的職業駕駛，卻將醉到說不出話的乘客丟包在快速道路上，和謀殺沒什麼兩樣。讀者提供



日前一名25歲溫姓頂大替代役酒後搭乘多元計程車，不料竟中途遭駕駛丟包在台64線，最後慘遭4車爆頭輾斃。網紅Cheap感嘆，涉案的林姓司機起初供稱是因溫男踢椅背，導致雙方發生口角，才喝令對方下車，然而行車紀錄器真相卻是「溫男全程不發一語」，司機之所以將溫男趕下車，疑似是因為怕他吐在車上，「如果守法搭車也會死，那社會規範的價值在哪？」

Cheap昨日（1/28）在臉書發文指出，林姓司機一開始強調是「溫男踢椅背、爆發口角、自行要求下車」，然而行車紀錄器卻顯示，溫男全程不發一語，車內只有司機單方面的咆哮、三字經與趕人命令，「既然溫男沒說話，何來要求下車？」

廣告 廣告

Cheap分析，根據行車紀錄器，溫男就是喝醉了失去行為能力，身體不自覺地撞擊椅背，司機為了怕對方吐在車上，就將溫男丟包在路肩或車道上，有可能是拉扯或是讓溫男自己滑落車外，司機還有下車查看，隨即關門離去，接著就發生悲劇，「所以皮椅比人命更貴？」

Cheap指出，溫男選擇叫車、不酒駕，在清醒的時候做了正確的決定，卻在最脆弱的時候，被職業駕駛丟在車道，「如果守法搭車也會死，那社會規範的價值在哪？這恐怖程度不亞於隨機殺人。」

Cheap怒斥，一個清醒的職業駕駛，把一個連話都說不出來的醉漢，丟在時速85到100公里的車道，跟謀殺有什麼兩樣？「真是冷血極致，真想問How dare you！希望盡早查明真相。」

更多太報報導

台中蛋雞場爆發禽流感 醫師建議「這種蛋」少吃

CEO激戰網紅女下屬！呻吟聲傳遍辦公室 影片流出...公司火速除名

公館商圈瓦斯外洩！ 泰式餐廳老闆娘「反鎖廁所昏迷」