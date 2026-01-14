怕了川普？加拿大總理急訪中國修復關係 竟拿「台灣行程」當祭品

國際中心／林昀萱報導

加拿大總理卡尼（Mark Carney）自13日至17日訪問中國，成為加拿大總理睽違九年再度訪中的重要外交行程。雙方此行將就貿易、能源等議題展開討論，外界普遍視此為修復加中關係的關鍵舉措。不過卻傳出為了有良好的氛圍，加拿大政府對正在台灣訪問的議員施壓，拿台灣行程當祭品要求「提前回國」。

加中兩國關係在2024年因貿易糾紛降至冰點，加拿大跟進美國，先於2024年10月開始對中國電動車加徵100%關稅，同月又對中國鋼鐵及鋁製品加徵25%關稅，對此，中國在2025年3月對加拿大農產品徵收關稅作為報復，中國作為加拿大最大的油菜籽進口國，對油菜籽徵收了76%關稅，油菜籽油、油菜籽粕則被徵收100%關稅。卡尼此次出訪被外界認為是試圖與北京修復關係的重要一步，在面對美國搖擺不定的貿易政策下，加拿大正努力尋求進出口市場多樣化，藉以擺脫對美國市場的依賴。

卡尼與習近平上次的會面是在2025年10月於南韓舉行的亞太經合組織高峰會上。（圖／翻攝自X平台 @MarkJCarney）

不過為了營造良好的會談氛圍，加拿大政府向正在台灣訪問的議員施壓，在加拿大政壇引發抨擊。據《加拿大通訊社》報導，隸屬執政黨的Helena Jaczek與Marie-France Lalonde在12日接到政府「建議」後突然以「避免加拿大外交政策混淆」為由中止訪台行程返國，發布聲明強調「將繼續支持總理為擴大印太地區可持續和多元化貿易夥伴關係所做的努力」。

相較於執政黨議員快閃，隨行的保守黨議員仍留在台灣按照原定計畫進行訪問。保守黨外交事務評論員莊文浩（Michael Chong）痛斥執政黨是「向威權主義磕頭」、「為了避免冒犯專制政權而命令民選代表回家，這傳遞了一個明確的訊息：便利比原則更重要」，是為商業利益犧牲民主的原則。

