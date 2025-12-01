怕了？以總理納坦雅胡「涉圖利、收買媒體」 公開要求特赦自己

即時中心／林耿郁報導

在加薩戰爭告一段落後，以色列總理班傑明．納坦雅胡（Benjamin Netanyahu），昨（30）天向以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）正式提出「特赦」請求，盼能終止他自身涉及的收賄、買通媒體，以及圖利電信業者等案件的司法審判。

心裡有鬼？綜合外媒報導，以色列總理納坦雅胡，過去幾年一直因3起貪腐案件而受到司法審判。

三起案件內容分別為：檢方指控他涉嫌收賄，收受「商界人士」贈送的雪茄與香檳，作為換取協助的對價；第二為他涉嫌收買媒體「大內宣」，藉由協助提高某家以色列報紙發行量，交換該媒體「較正面」報導；第三為涉嫌圖利，推動有利於某家大型電信公司的監管決策法案，以換取另一家新聞網站的「有利報導」。

廣告 廣告

在影片聲明中，納坦雅胡表示，自己原本希望讓司法審判走完程序，但為避免「國家利益」受損，讓他不得不申請對自己的「特赦」處理。

以色列反對黨強調，在尋求特赦之前，納坦雅胡應先承認罪行；此外，11月12日美國總統川普也公開介入此案，建議赫佐格「全面特赦」納坦雅胡。

對此赫佐格明確表示，任何人若要提出特赦申請，都必須提交「正式文件」。

昨日，總統府公布了納坦雅胡的請求與親筆信，強調這是一項「極不尋常、影響深遠」的申請；至於何時決定准駁，「暫無明確時程」。

以色列法律規定，總統有權「赦免罪犯、減輕或變更其刑罰」；最高法院先前也裁定，在特定公共利益或特殊情況下，總統可在「未判刑確定」前搶先特赦。

只是對許多反對納坦雅胡的民眾而言，特赦恐被視為對以色列法治形象的「嚴重踐踏」。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／怕了？以總理納坦雅胡「涉圖利、收買媒體」 公開要求特赦自己

更多民視新聞報導

以色列違反停火協議！空襲黎巴嫩首都 真主黨高級指揮官遭擊斃

中俄沒添亂！聯合國安理會通過「加薩重建計畫」 哈瑪斯：絕不屈服

以國擊斃黎巴嫩真主黨指揮官 加薩作戰未停手

