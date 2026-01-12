怕了？川普稱美發出威脅後 伊朗領導層致電求談判

美國總統川普（Donald Trump）表示，華盛頓正在考慮對伊朗抗議活動採取「強硬選項」回應，其中包括可能的軍事干預。而隨後他更透露，在發出威脅後，伊朗領導層已致電尋求「談判」，並稱「正在安排會面」。

美國總統川普。（圖／路透）

據半島電視台等外媒報導，川普在11日晚間於空軍一號上向記者表示，他正在認真考慮對伊朗採取一些「非常強硬的選項」，軍方正在研究，「我們將做出決定」。

消息一出，伊朗政府發出嚴厲警告。國會議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）表示：「如果伊朗遭到攻擊，被佔領土（以色列）以及所有美國基地和船隻將成為我們合法的攻擊目標。」

不過川普隨後透露，伊朗領導層已致電尋求「談判」，並稱「正在安排會面」。然而，他補充道：「我們可能需要在會面前採取行動。」

川普近來採取強勢外交，已突擊委內瑞拉並活捉總統馬杜洛。他更揚言將透過購買或武力獲取格陵蘭。

