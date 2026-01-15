即時中心／林韋慈報導

伊朗全國性抗爭行動已持續超過兩週，期間傳出多名年輕示威者在政府強力鎮壓下喪命。原本伊朗預計於14日公開處決首名示威者、26歲的索坦尼（Erfan Soltani），不過美國總統川普日前透露，已接獲情報顯示伊朗當局暫停處決示威者。對此，伊朗外交部長阿巴斯．阿拉奇（Abbas Araghchi）也出面證實，強調「以絞刑處決示威者是不可能的事」，試圖為情勢降溫，平息國際社會怒火。

川普在白宮橢圓形辦公室向媒體說明相關情況，直言伊朗方面「已經退縮」。他同時警告，若伊朗未來真的恢復執行示威者死刑，美國將作出強烈回應，「那會讓我非常憤怒」。

廣告 廣告

伊朗方面隨後也釋出降溫訊號。阿拉奇接受美國媒體福斯新聞（Fox News）節目訪問時表示，伊朗政府目前「沒有任何計畫」處決與反政府示威有關的人士，並重申以絞刑處死示威者「不可能發生」，試圖回應國際社會對伊朗司法與人權狀況的質疑與批評。不過，由於絞刑長期以來是伊朗主要的死刑執行方式之一，並且伊朗已在日前展開強硬的血腥鎮壓。

此外，阿拉奇亦否認近期抗議活動造成「大規模傷亡」的說法，並將所有已發生的死亡事件歸咎於一項「以色列陰謀」，指稱其目的是製造大量死傷、升高局勢動盪。

阿拉奇在專訪中指出：「當由境外勢力主導的恐怖分子滲入這些抗議活動後，他們開始向警察部隊、警官與安全人員開槍。我們發現恐怖組織細胞進入，採取類似『伊斯蘭國』（Daesh）風格的恐怖行動，包括活活燒死警官、斬首，並向警方與民眾射擊。因此，在那三天內，我們實際上是在與恐怖分子交戰，而不是與抗議民眾對峙，這完全是不同的情況。」

至於索坦尼的處境仍不明朗。其家屬表示，原訂於14日清晨執行的死刑確實未如期進行，但至今尚未收到正式取消的通知。設於挪威的人權組織「漢加」（Hengaw）也指出，相關處決目前僅屬暫緩，並非全面撤銷。

此外，美國國務院日前已在社群平台X發文聲援索坦尼，嚴厲批評伊朗司法程序嚴重缺乏正當性。國務院指出，索坦尼在被捕後短短數日即遭判處死刑，不僅無法聘請律師，連身為執業律師的親姐姐也被排除在案卷之外。人權團體強調，在伊朗正式公布司法決定前，相關人員的生命安全仍面臨高度風險，國際社會將持續關注後續發展。

原文出處：快新聞／怕了！川普警告處決示威者「後果自負」 伊朗外長：沒有處死

更多民視新聞報導

財經專家徐嶔煌宣布投入綠北市議員初選！沈伯洋親曝3大支持原因

有內鬼！台南照管中心約聘人員5年「搬錢」5400萬買房 下場慘了

黃國昌稱「美方能理解反軍購」 AIT直接打臉

