怕了？美軍封鎖荷姆茲海峽 川普稱伊朗來電求和

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美國總統川普。（圖／美聯社）





美伊局勢急速升溫，美國正式封鎖荷姆茲海峽,這條掌控全球五分之一石油運輸的命脈。川普表示，絕不能讓伊朗有機會敲詐全世界。而這一封，伊朗街頭同步爆發大規模抗議，民眾高喊反美口號，力挺政府。

伊朗民眾：「除真主外別無他神，美國是神的敵人。」揮舞伊朗國旗，喊著反美口號，成千上萬的民眾，走上街頭力挺政府，抗議美國封鎖，荷姆茲海峽。

伊朗民眾：「美國提出很多威脅，我們站在街頭，是要支持我們的政府和軍隊。」

美國總統川普在台灣時間13日晚間10點，正式啟動對荷姆茲海峽的封鎖行動。並發布貼文警告，若有任何船隻靠近封鎖線，將會立即被消滅，手段就如同，美方過去在海上，打擊毒販船隻的方式。

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美國總統川普：「我們不能讓一個國家，勒索或敲詐全世界，因為他們現在，就是在這麼做，他們在勒索全世界。」

而在川普看來，封鎖海峽這招很有效。美國總統川普：「我可以告訴你，對方已經打電話給我們，他們非常想達成協議，非常非常想。」

川普聲稱，伊朗已經主動來電，釋出談判訊號。但在街頭怒火與軍事升溫之間，這場對峙是否真能走向談判，仍充滿變數。

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