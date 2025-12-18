怕了？黃國昌喊抗戰卻不敢倒閣 詹凌瑀揭藍白在演「這齣戲」

政治中心／劉宇鈞報導

藍白在立法院強勢推動財劃法修法，行政院長卓榮泰決定不予副署。民眾黨主席黃國昌稱，接下來要有長期抗戰的準備，該上街頭時，他一定站第一個。媒體人詹凌瑀17日說，黃喊長期抗戰卻不提倒閣，因為黃不敢面對解散國會，藍白就是在演一齣「只敢罵人，不敢負責」的戲碼。

詹凌瑀以《黃國昌喊「抗戰」卻不敢「倒閣」，到底在怕什麼？》為題發文表示，黃國昌大動作宣布要與賴政府「長期抗戰」，甚至再次暗示要號召群眾上街頭。看著這位曾經的「戰神」如今只能不斷喊話、開會、直播，她就問：黃身為法學博士，憲法賦予的武器就在手邊，為什麼不敢用？

廣告 廣告

詹凌瑀認為，如果賴政府真如黃國昌所說是「獨裁」、「毀憲亂政」，甚至到了「向法治宣戰」的地步，那麼立法院身為最高民意機關，解決方式非常簡單明確，就是立刻依據憲法增修條文發動「倒閣」。一旦倒閣案通過，行政院長下台，並得同時呈請總統解散立法院，大家重新面對民意檢驗，這才是最符合憲政原理的直球對決。

詹凌瑀直言，黃國昌寧可喊著空洞的「長期抗戰」，寧可跟國民黨密室協商怎麼搞街頭運動，卻絕口不提倒閣。理由很簡單，因為黃根本不敢面對倒閣後的「解散國會」。說穿了，藍白兩黨現在就是在演一齣「只敢罵人，不敢負責」的戲碼。所謂的「長期抗戰」，翻譯成白話文就是：「我要繼續佔著這個位子鬧到2028年，我才不要重新選舉。」

「更荒謬的是，黃國昌竟然指控賴清德總統沒有民意基礎。」詹凌瑀也說，請黃國昌搞清楚，賴清德是台灣人民用一張一張選票，累積出558萬票選出來的總統。反觀黃自己呢？黃是從新北汐止選區「落跑」不敢連任的區域立委；黃是為了延續政治生命，拋棄一手創立的時代力量，轉身投靠民眾黨分食不分區席次的投機客。

詹凌瑀指出，賴清德的權力來自人民的直接授權，而黃國昌的權力，來自於前民眾黨主席柯文哲的恩賜。一個連區域立委都不敢選、完全沒有個人民意基礎的人，竟然指著558萬民意授權的總統罵「沒有民意」，真是滑天下之大稽。

詹凌瑀強調，請黃國昌別再用長期抗戰來包裝怯戰本質，如果黃真的覺得國家憲政危急，就請拿出戰神的魄力發動倒閣，讓大眾看看是黃的咆哮有理，還是台灣人民的眼睛雪亮。

更多三立新聞網報導

藍白砍「公視董事延任條款」！林宜瑾轟在野黨噁爛：就是黑就是紅

黃國昌喊要上街頭第一個站出！他「回顧過往」看傻：通常都是浪槓

高虹安涉貪無罪 媒體人：此判決唯一好處是斷了黃國昌選新竹的路

喊長期抗戰！黃國昌曝與藍營會面 綠轟：這不是你以前認為的黑箱協商？

