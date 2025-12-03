怕交不到女友！母急帶男大生驗GG尺寸 量完直言：是XXX啊

（生活中心／綜合報導）泌尿科醫師顧芳瑜近日在Threads分享一則有趣的門診案例。一名母親因擔心兒子生殖器發育不良，特地陪同正在念大學的兒子前往門診，希望醫師協助評估。然而實際檢查後，顧芳瑜發現這名男大生的生理發育完全正常，甚至尺寸亮眼，讓他直言母親的擔憂「完全多想了」，可說是「士林大香腸」。

示意圖／一名母親因擔心兒子生殖器發育不良，特地陪同正在念大學的兒子前往門診，希望醫師協助評估。（擷取自 免費圖庫freepik）

顧芳瑜表示，類似情況在臨床上並不少見，許多男性因體脂較高、脂肪堆積而造成「視覺上被遮住」的錯覺，讓家長或本人誤以為發育不足。他原先也以為這名男大生可能受此影響，但檢查結果卻顯示，「實際尺寸完全正常，甚至表現優異」。

他當場向母親說明兒子的發育狀況良好，並無任何健康疑慮。未料母親仍擔心兒子「會比不上別人」、可能因而交不到女朋友，甚至詢問是否能透過藥物讓第二性徵繼續發展。

針對家長焦慮，顧芳瑜再次強調，該名患者不需要任何藥物，生理發育已在正常範圍內，完全沒有「輸在起跑點」的問題。他也呼籲家長，孩子若無健康異常，無需過度擔憂外觀差異，避免造成年輕人不必要的壓力。

