怕什麼？于朦朧粉絲用外送留言喊冤 北京下令：全面取消備註功能

全球性非政府組織AVAAZ發起「為于朦朧討公道」全球連署，目前已累積人數已破65萬。 圖：取自AVAAZ

[Newtalk新聞] 中國男星于朦朧離奇墜樓身亡後，雖然官方早在 9 月結案並定調為「酒後意外墜樓」，但外界質疑聲浪從未平息。隨著網路熱搜被撤、帖文被刪，輿論幾乎被全面封鎖，部分中國網友轉而以創意方式表達不滿——包括利用「外送備註欄」替于朦朧喊冤。然而，這項「地下發聲」行動迅速遭官方鎖定，北京當局近日下令各外送平台全面關閉備註功能，引發更多疑慮與憤怒。

事件起於 10 月中，一名中國網友在外送訂單上留下備註：「請在 B 站關注白真飾演者發現公司洗（錢）證據後被虐 S（死），800E（億）養老金不翼而飛事件，謝謝。」

于朦朧粉絲透過外賣伸援疑似踩紅線，北京區域美團外賣取消備註功能。 圖：翻攝自Thread



該留言指涉于朦朧生前角色「白真」及他疑似遭遇不明事件，外送單照片隨即在網路上瘋傳，掀起牆內討論熱潮。許多網友留言：「這是為于發聲」、「外送點起來備註白真上神」、「這屆網友太聰明」。有粉絲笑說：「牆封不住真相，總有人會想辦法說出來。」

不過隨著外送留言成為民間「傳聲管道」，事件持續擴散，北京官方立即出手。據陸媒報導，當地多家外送平台接獲通知後，已全面關閉「備註欄」功能。記者致電外送客服詢問，對方僅回應系統「全面升級中」，是否恢復尚不確定。

不只是于矇朧案件，許多人選擇用外賣備注為自己「上訪」申冤。 圖：翻攝自李老師不是你老師

消息一出，引發中國網路再次議論，不少人質疑：「若真是單純意外，為何要封留言、刪討論？」截至 11 月 9 日，已有超過 66 萬名網友參與「為于朦朧討公道」線上連署，呼籲展開獨立且透明的調查。

不過，中國警方仍維持原結論，稱于朦朧為「酒後意外墜樓，排除刑事案件嫌疑」。同時警方拘捕 3 名網友，指控其「編造與散布謠言」，內容包括「被設局侵害」、「被吊高樓」、「母親被控制」等。

