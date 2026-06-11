怕位子被搶？沈玉琳重返《11點熱吵店》：我怕唐老師跟阿Ken感情太好

四季線上／綜合報導

TVBS《11點熱吵店》「荒謬大師」沈玉琳歷經322天休養後正式回歸主持崗位，與國師唐綺陽攜手合作。現場宛如一場溫馨的迎新派對，演藝圈好友潘若迪、小鐘、大愷、Paul、馬力歐、孟潔及劉雨柔現身力挺，與唐綺陽老師繼續吵吵鬧鬧，帶給大家歡笑。

大愷(左起)、孟潔、馬力歐、唐綺陽、沈玉琳、潘若迪、Paul、劉雨柔及小鐘齊聚一堂 ／照片：TVBS提供

回歸就遭警告？唐綺陽看過星盤：沈玉琳九月前要注意

睽違近一年再進棚，沈玉琳難掩興奮之情，直說：「這裡就是我的家，我的根，希望繼續散播愛與歡樂。」但隨即開玩笑說：「我怕再不回來，唐老師跟阿Ken感情太好，我就回不來了！」唐綺陽透露有為搭檔看過星盤，還提醒他在今年九月前要多加注意，不過看到首錄沈玉琳「過動」的狀態，讓她很安心地說：「玉琳哥比我想像中恢復得快，氣色又好，很開心迎接他回來。我要提高警覺、全力以赴啦！」

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唐綺陽(左一)、沈玉琳與TVBS總經理 劉文硯、娛樂事業部副總監 趙君璐開心合影 ／照片：TVBS提供

回歸首集，演藝圈好友們精心準備禮物，情義相挺的潘若迪，昨晚半夜剛抵台，一大早七點跑去買他與沈玉琳最愛的滷牛肉和陽春麵。Paul、小鐘、大愷、馬力歐、孟潔、劉雨柔等人也紛紛送上深得沈玉琳喜愛的禮物，加上到場採訪的媒體擠爆攝影棚，他臉上笑容藏不住：「藝人最怕不紅，大病初癒，老友重逢，又看到這麼多媒體，真的很開心。」

沈玉琳睽違一年 重回《11點熱吵店》 難掩興奮心情／照片：TVBS提供

精彩、嗆辣的《11點熱吵店》，每週一至週五晚間11點於📺TVBS歡樂台首播。

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