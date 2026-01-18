怕你滑手機！麥特戴蒙曝Netflix留客公式 揭密好萊塢動作片潛規則

班艾佛列克（左）與麥特戴蒙這對好萊塢「地表最強兄弟檔」，近日為合作的新電影《全信沒收》（The Rip）勤跑宣傳，並揭開Netflix拍片密碼。翻攝IG＠benaffleckkofficial

好萊塢「地表最強兄弟檔」麥特戴蒙（Matt Damon）與小班班艾佛列克（Ben Affleck），近日為宣傳Netflix新作《全信沒收》（The Rip）登上熱門節目「喬羅根體驗」（The Joe Rogan Experience），意外揭露串流龍頭Netflix內部不為人知的「拍片公式」。麥特戴蒙坦言，為了抓住那些「邊看片邊滑手機」的觀眾，平台甚至要求劇情必須重複交代好幾次，直白揭露了串流時代電影邏輯的巨變。

廣告 廣告

麥特戴蒙則無奈的苦笑，調侃道：「每次我跟導演在精雕細琢光影或鏡頭時，我也會故意潑冷水說，反正這在手機螢幕上看都一樣，這通常會讓導演氣瘋。」

班艾佛列克點名《混沌少年時》反擊 不照公式也能打動人心

儘管如此，班艾佛列克仍對傳統戲院抱持著如同信仰般的尊重，他將在電影院觀影比喻為「去教堂」的儀式感：「那是一種集體體驗，在那樣的空間裡，你的注意力是被強迫集中的，這種專注度是任何家庭劇院都無法取代的。」

此外，面對麥特戴蒙口中的串流公式，班艾佛列克則有不同見解。他補充表示，這套公式並非成功的唯一途徑，並特別點名近期話題影集《混沌少年時》（Adolescence）作為最佳反例。他稱讚這部作品：「它完全沒做這些事，卻好看到不行。」

小班描述該劇風格黑暗且沉重，講述父親面對孩子被指控殺人的崩潰，鏡頭往往只是拍著後腦勺，兩人在車上一言不發，這種充滿留白的藝術張力，完全推翻了「隨時要抓眼球」的公式。

麥特戴蒙（左）與班艾佛列克兩人交情從高中劇團就開始一起攜手闖蕩演藝圈。翻攝IG＠benaffleckkofficial

少數例外vs成功真理 好萊塢雙巨星激辯創作自由

對此，麥特戴蒙仍認為像《混沌少年時》這樣的作品僅屬於「少數例外」，大部分串流內容仍難逃數據導向的框架。但班艾佛列克強調，這部作品恰恰證明了「你不一定要照著Netflix那套規則，也能打動觀眾。」

兩人也在節目中聊到共同創辦的製片公司「Artists Equity」，挑戰傳統影視產業的分潤模式。班艾佛列克笑說：「我們不只是來拍片，我們是來改變遊戲規則的。」

班艾佛列克與麥特戴蒙合作的新作品《全信沒收》描述一筆意外查獲的兩千萬贓款，如何摧毀一支警隊內部的信任關係。Netflix提供

翻轉好萊塢勞資結構的實驗

這場變革的核心，在於他們與串流龍頭Netflix達成的一項史無前例的協議。班艾佛列克與麥特戴蒙堅持，若影片在平台上取得商業成功，所有「線下」（below-the-line）工作人員，包括司機、場務、燈光師等，都應獲得額外獎金。班艾佛列克笑說：「這完全是出於自私的考量，因為當每個人都覺得自己與作品的成功息息相關時，他們會付出更多心血。我們這間公司的目標是建立一個中產階級藝術家的生存環境，讓1200名員工能有穩定且具備參與感的職業生涯。」

麥特戴蒙在「 Joe Rogan Experience」中暢談對目前電影遇上AI的想法。翻攝Youtube ＠Joe Rogan Experience

他特別提到，這次與Netflix合作設立了5個級別的獎金門檻，從「安打」到「滿貫砲」，甚至還有一個被稱為「K-pop魔鬼獵人級」的極致目標，即當全球110%的訂戶都觀看過該片時才能觸發。麥特戴蒙在一旁點頭補充，這套透明的模板是為了打破以往串流平台不公開數據、不發放重播費的僵局：「我們要證明這不是在唬爛，只要電影成功，大家都能分到一杯羹。」

人類靈魂與AI技術的終極辯證

在好萊塢普遍對人工智慧（AI）感到焦慮的當下，這對搭檔卻展現了意外的冷靜與信心。麥特戴蒙分享了他近期與巨石強森對談的經驗，巨石強森在拍攝《The Smashing Machine》時，將父母罹癌與酗酒的真實傷痛融入戲中，當劇中角色因絕望而拉起床單蒙住頭時，那一刻的震撼觸動了無數觀眾。

麥特戴蒙說：「沒有任何AI能做到那種程度。那是從真實人類生命經驗中提煉出來的藝術，那是靈魂的碰撞。」他認為AI或許能成為視覺特效的有力工具，縮短渲染畫面的時間，但永遠無法取代演員之間的化學反應。

在《全信沒收》一場激烈的對抗戲中，班艾佛列克甚至脫稿喊出：「我絕對不會這樣弄你！」這句未經預設的台詞，正是基於兩人數十年的深厚友誼與對彼此的絕對信任，麥特戴蒙感嘆地表示：「這就是電影的魔力，當你在現場感受到那種真實的被背叛感，那種憤怒是無法偽造的。」

班艾佛列克揭露Netflix拍片公式。翻攝Youtube@Joe Rogan Experience

重拾對電影創作的純粹熱愛

談到職業生涯的現階段，兩人都展現了不同於年輕時期的鬆弛感。班艾佛列克提到自己13歲的兒子最近開始對電影感興趣，甚至會拿著電影清單跟他討論馬丁史柯西斯的經典作品，這讓他感到無比幸福：「這大概是我這輩子最快樂的時刻，坐在那裡跟孩子一起看《計程車司機》，聽他分享看法，其他的名聲或報價我真的都不在乎了。」



回到原文

更多鏡報報導

世紀婚禮11年了！周杰倫婚禮紀念日放閃甜摟昆凌 即興彈琴慶生畫面流出

左右手捲款10億跑路！向華強自嘲遇偽君子教科書 遭債主找上門慘況曝

巨石強森《重擊人生》牆內藏攝影機偷拍 極致偷窺感逼瘋名導諾蘭：我不該看見

遭政府追回上萬元租金補貼！一票房客崩潰：不知政策溯及既往...猶如強盜