怕再引發恐慌！北捷公告：防毒面具、戰術裝扮可直接拒載

（記者石耀宇／綜合報導）台北捷運台北車站、中山站上周才發生隨機砍人案，造成包含張姓嫌犯在內4人身亡，社會恐慌尚未平息。北捷公司今（25）日宣布，已增訂「旅客進站裝扮應行注意事項」，未來若旅客無正當理由佩戴防毒面具、過濾式呼吸器、頭盔、面罩、面具，或穿著具恐攻、武裝態樣等足以引發危安疑慮的裝扮，經勸導不配合改善者，一律拒絕運送。

圖／北捷新公布「旅客進站裝扮應行注意事項」。（資料照）

北捷指出，19日發生的隨機殺人案件中，27歲張姓男子身穿戰術背心、頭戴防毒面具，還在台北車站等地丟擲煙霧彈並持刀攻擊路人，造成多死多傷，對捷運系統安全及旅客心理造成重大衝擊。為維護乘車秩序並兼顧多數旅客權益，公司決定明確規範進站裝扮，降低旅客恐慌與維安風險。

依北捷新公布的「旅客進站裝扮應行注意事項」，旅客若無正當理由，在捷運系統內佩戴防毒面具、過濾式呼吸器、頭盔、面罩、面具等，或穿著具恐攻、武裝態樣，足以引發安全疑慮者，站務人員將先行勸導，若仍不改善，即可依規定拒絕其進站或搭乘。相關規範自公告日起立即實施，並已刊登於北捷公司網站。

北捷進一步說明，前述行為如經勸導仍未配合改善，公司得依《台北捷運系統旅客須知》第7點第2款規定，拒絕提供運送服務，站務及車勤人員並可視現場情形，會同警方強制或護送該名旅客離開車站、列車或大眾捷運系統範圍；若發現旅客無正當理由攜帶空氣呼吸器、防毒面具等物品，也會通報警方並作紀錄。

外界關注是否會連帶影響一般變裝或活動裝扮。北捷強調，公司尊重多元文化與個人裝扮意願，包括戲服、布偶裝、COSPLAY等，原則上仍比照一般旅客進站及乘車規範辦理，並不另設限制；只有在裝扮足以引發旅客恐慌、影響維安，或與恐攻、武裝態樣高度相似時，才會啟動勸導與拒載機制。

北捷表示，近期聖誕節與跨年活動接連登場，捷運運量與人潮皆明顯增加，安全維護壓力同步升高。公司除已配合警方加強車站與車廂巡邏、強化監視系統監看外，也藉由明訂旅客裝扮規範，讓第一線人員遇到疑似危安裝扮時有明確執行依據，期盼在不過度干預民眾日常裝扮的前提下，最大程度守護捷運系統與乘客安全。

