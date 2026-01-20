怕再打貿易戰？中國悄悄履約 連3月狂買1200萬噸美國大豆

美國阿肯色州一處大豆田。美聯社資料照片



美國總統川普與中國國家主席習近平去年10月達成貿易協議後，外媒週一（1/20）透露，中國已在過去3個月採購約1200萬噸美國大豆，不僅掃清備受關注的貿易障礙，也履行了川普政府提出的關鍵承諾。

在美中元首會晤前數月，隨著關稅不斷攀升，中國一度暫停採購美國農產品，但到了去年10月下旬，北京在南韓「川習會」前夕重返市場。白宮在雙邊峰會後宣布，中國同意在2025年底前採購至少1200萬噸美國大豆，但該期限後來推遲至今年2月。

廣告 廣告

彭博（Bloomberg News）引述熟悉貨運情況的貿易商透露，中國對美國大豆的進口量已連續數日接近採購目標，目前訂購量已足夠達成承諾。

儘管中國沒有公開承認上述承諾，但當局已採取若干促進採購的措施，包括降低關稅並解除對3間美國供應商的進口限制。

知情人士表示，當前統計數據反映出中國國有企業近幾週持續下單採購，而據美國農業部出口數據，中國採購量截至8日僅略超800萬噸。貿易商稱，多數貨運預計將於第1季裝運，大量大豆將流入中國龐大的國家儲備體系。

大部分美國大豆訂單是由中國負責管理戰略儲備的國有企業「中糧集團」（COFCO）承辦，而北京當局近幾週亦舉辦多場大豆拍賣，顯示正為後續到貨騰出倉儲空間。

但報導指出，這並不意味著中國採購模式出現根本性轉變。自川普第一屆總統任內爆發貿易戰以來，中國已著力推動供應商多元化，降低對美國農產品的依賴，其國內經濟挑戰同樣也抑制需求。

貿易商表示，中國已基本滿足到今年3月的需求，目前也正在從巴西預訂新一季的大豆，預計最快可於8月裝船。

更多太報報導

川習會後首次！共軍通報美國2艘軍艦穿越台海

《紐時》看川普國安戰略：台灣被簡化為半導體利益

美中經貿高層通話 貝森特：落實川習會共識進展良好