怕冷快看！冷氣團來襲低溫「跌破10度」醫曝「4部位」顧好全身暖

記者簡浩正／台北報導

中醫表示把脖子護住，整個人會暖很多。(圖／翻攝自Pixabay)

冷氣團來襲！本週2波東北季風襲台。中央氣象署今（16）日表示，受到輻射冷卻影響，今晨西半部內陸低溫僅11至14度，最低溫出現在新竹關西9.1度；週日（21日）又迎來一波東北季風，下週一將全台降溫。該如何保暖？中醫師表示，肚臍等四個部位暖度最重要，只要它們暖了，全身就會暖和。

中醫師王大元表示，冬天不少民眾會準備熱薑湯、熱紅酒、足浴包、暖燈來禦寒，在這樣的天氣裡，保暖不只是舒服，也是保護自己身體最溫柔的方式。中醫最重視的，是「肚臍、頭頸、腰背、腳底」這四個部位的暖度——只要它們暖了，全身就會像被一盞暖紅的燈照著般，慢慢安心起來。

廣告 廣告

腰背：背部走著督脈與膀胱經，像是人體陽氣的大通道；腰部更是命門所在，是「生命之火」的源頭。一旦受寒，不只容易咳嗽氣喘，還可能腰痠、經痛、體力下降。披件外套、暖暖包貼在腰後，等於是替身體燃起小小的爐火。

頭頸：這裡有風門、風池穴道，稍微冷風一吹，人就容易頭痛、肩頸僵硬。冬天出門，圍巾、毛帽、高領，是給自己的一份安定。把脖子護住，整個人會暖很多。

肚臍與丹田：肚臍一帶是先天氣血之處，也是丹田所在。只要讓腹部暖起來，氣血循環會更順、核心溫度會更穩。肚臍下方的氣海、關元，更能補氣養元、強化體力與代謝。貼上暖暖包、穿高腰衣物，都是最簡單有效的方式。

腳底：古人說「寒從腳下起」。腳底有湧泉穴，沿著小腿還有太溪、築賓、足三里、豐隆等重要經穴。每天泡個暖暖的足湯，不只是讓腳變熱，更像是在啟動全身的暖流。體質虛冷、四肢冰涼的人尤其有感。

更多三立新聞網報導

OL愛喝「大全配」一年長成2XL！營養師曝手搖飲「4大配料」成肥胖殺手

越南「彩虹胡椒粒」竟含蘇丹紅！「咖樂迪」進2批美國莎莎醬驗出致癌物

獨家／北海道暴雪！零下24度有多冷？她「一日落差50度」：冷到懷疑人生

洗中國人法案、年金改革！學者舉「3國慘狀」嘆：台灣真的沒有2028

