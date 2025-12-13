怕冷的快搶！ 台中寢具1折出清 保暖毛毯才99元

從12月12日開始到21日，總共10天特賣會。（圖／東森新聞）





入冬以來第一波冷氣團報到！台中地區日夜溫差大，大雅就有一間寢具行推出特賣會，從12日到21日總共10天，全場價格一折起，許多民眾帶著一家大小紛紛來選購，甚至買了一輪還要再買。而業者也說，如果怕冷的人，可以鋪一層毛毯再蓋被子，就能有效保暖。

廠房內滿滿人潮，現場陳列各種寢具，通通促銷價1折出清，民眾大包小包的提著，雙手幾乎都拿滿，趁天氣變冷，一次補齊禦寒用品。

民眾：「因為我每年都會來，我今年買了發熱被，還有那個牛奶絲被，還有枕頭套，還有那個小毛毯，他的東西很好，價錢也很便宜，買暖一點的啦，棉被也要換了。」

廣告 廣告

台中大雅這間寢具行，每次到了年底，都會開倉特賣，除了有毛毯特價一條99元，還有多款枕頭，以及棉被買一送一，超誇張優惠價，顧客買了一輪，大人小孩都拿一袋，後車廂塞滿滿，還要再進去買。

民眾：「專程來的買雲朵被、豆豆被，還有一個發熱被，第一次來，現在又要進去逛。」

現場產品多到讓人眼花撩亂，還有專門的展示區，從12月12日開始到21日，總共10天特賣會，也讓民眾紛紛來搶便宜。

業者：「只要是冬天冷的話，就是賣棉被，石墨烯被、毛毯、雲朵被針織被，韓國被都有，你只要看得到的被類幾乎都有。」

受到入冬以來第一波冷氣團影響，中部地區清晨氣溫同樣可能落在12到14度，但日夜溫差大，要如何蓋棉被才保暖，業者也有小撇步。

業者：「就鋪一層毛毯然後再蓋被子，通常這樣就會保暖了，毛毯一般可以用蓋的，也可以鋪床墊，一般以前都是用電毯，那其實那個太麻煩了也不好清洗，毛毯的話羊羔毯法蘭絨毯，牛奶絨毯然後有雙層的單層的都有，每個人需求不一樣。」

很怕冷的人就買羽絨被，特價2980元，輕盈保暖的款式最受歡迎，像是雙層毛絨毯不只能蓋，也能鋪在床墊上，韓國棉被也相當搶手，不用出國這裡也買得到，在這波冷氣團持續影響下，氣溫一路下滑，業者剛好推出特賣會，搶佔天冷商機，也讓民眾一次買足禦寒用品。

更多東森新聞報導

獨／首波冷氣團來了！ 刨冰店推冬季限定「日式葛湯」

冷空氣逼近台灣！鄭明典PO圖示警：溫度上很快有感

真的變冷！冷氣團殺到全台有感 高山有望降雪

