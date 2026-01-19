怕冷、容易累？冬季進補吃薑母鴨、羊肉爐＋它最好！中醫祕傳補養法

天氣寒冷，人體代謝減緩，容易出現手腳冰冷、免疫力下降、精神倦怠等狀況。中醫有云：「冬令進補，來年打虎」，意指冬季適度補養，可為來年健康打下良好基礎。但該怎麼進補才好？醫師解答。

宜蘭新悅中醫診所蔡宗翰院長表示，進補不僅是補充能量，更是調整陰陽、氣血，讓身體在寒冬中維持平衡。他提出了四大調補原則，幫助不同體質的人找到合適的補養方式。

通清補養四步驟 循序漸進調養身體

進補並非單純「吃補」而已，而是一個循序漸進的調養過程。蔡宗翰指出，調補分為四個步驟：通、清、補、養。「通」是疏通阻塞，促進氣血流通；「清」是清理體內火熱，避免上火；「補」是針對虛弱部位補充能量；「養」則是持續滋養，維持身體平衡。透過4步驟，能夠幫助不同體質的人找到最適合自己的補養方式。

熱性體質進補當心 選對食材避免上火

對於燥熱體質的人來說，若進補不當，很容易「火上加油」。常見症狀包括口乾舌燥、嘴破、便祕、痘痘增加，甚至影響睡眠與情緒。蔡宗翰建議，熱性體質的人可選擇山藥、蓮子、芡實、薏仁等食材，能健脾養胃又不會過度補火。同時應避免羊肉爐、麻油雞等溫熱食材，並保持作息規律，避免熬夜，因為熬夜會加重體內的燥熱。

氣血虛弱 陰陽失衡易疲倦 對症選材補身強體

蔡宗翰指出，有三種人特別適合在冬季進補。第一種是氣血不足者，常表現為容易疲倦、皮膚乾燥、臉色蒼白，適合食用當歸、黃耆、人參、鹿茸等補氣血的食材。第二種是陰虛者，常有口乾唇燥、眼睛乾澀、睡眠不安等症狀，可選擇銀耳、紅棗、黑木耳，或石斛、麥冬等藥材來滋陰。第三種是陽虛者，多表現為怕冷、倦怠、情緒低落，適合食用薑母鴨、羊肉、桂圓等溫補陽氣的食材，並注意冬季宜早睡晚起，避免受寒。

過猶不及 進補需注意陰陽平衡

進補雖好，但也需注意一些事項。蔡宗翰提醒，進補時要兼顧陰陽平衡，不可偏補陽或偏補陰，需同時顧及氣血。若一味進補，反而容易出現口乾舌燥、便祕、腹瀉等過補的症狀，這時就需調整食補的種類和量。

此外，感冒或急性發炎時不宜進補，以免加重病情；慢性病患者如心血管疾病、糖尿病、腎功能不佳者，也應避免高油、高鈉的補湯，以免增加身體負擔。

現代生活補養之道

除了傳統的食補與藥補，蔡宗翰也提供了現代人補養建議。均衡飲食、多攝取蔬果全穀類，避免過度油膩；適度運動可促進血液循環，增強免疫力；冬季宜早睡晚起，維持良好睡眠品質；保持心情愉快，避免壓力過大，都是不可或缺的現代養生之道。

蔡宗翰強調，冬令進補是一門結合時令、體質與生活習慣的養生智慧。透過「通、清、補、養」四大原則，並依照氣血、陰陽的不同狀況調整食材與生活方式，才能真正達到養生效果。他溫馨提醒大家，進補不是一味吃補，而是追求身心的平衡與健康。每個人的體質不同，吃補調養的方式也大不相同，想要進補，可別亂補！

