怕出事先喊卡？中國多地「臨時取消跨年活動」…理由惹毛陸網：機票都買好了

香港維多利亞港取消跨年煙火活動。圖／翻攝自微博

隨著年末到來，不少民眾都已相約親友在12月31日當天前往特定景點一起倒數跨年，然而中國多地官方近日卻緊急宣布取消跨年夜活動，包括西安、蘇州、廣州等地的熱門商圈與景點，理由包括安全、文物保護與不可抗力因素等。消息曝光後頓時引起熱議，而官方的臨時公告也引發已經訂好交通與住宿的民眾不滿，更掀起「振興消費卻一刀切取消文化活動」的爭議。

綜合人民網、封面新聞等陸媒報導，中國各地已相繼發布官方公告，明定熱門商圈及知名景點將不舉辦跨年夜活動，包括西安的鐘鼓樓倒數計時、合肥的淮河路步行街慶典及南市燈光秀、蘇州中心跨年倒數計時、廣州北京路大型活動等，大多都以「切實保障文物安全及公共秩序」、「保障活動安全與觀眾體驗」，甚至「不可抗力因素」為由，取消舉辦跨年夜活動。

相關公告也強調，將實施臨時交通管制與人流疏導，並禁止放飛氣球、孔明燈及未經報備的無人機，也依法禁止燃放煙花爆竹；還有消息指出，北海跨年音樂節是因票房收入未達預期、虧損巨大，才在開場前6天緊急取消。另外，由於香港11月才發生大埔宏福苑火災、造成160人遇難，目前仍處於哀悼期，因此宣告取消每年都吸引大批遊客的維多利亞港跨年煙火表演，改為中環倒數活動傳遞「平安祝福」的祈願。

中國多地取消跨年活動。圖／翻攝自微博

不過，由於不少公告都標明為「緊急取消」，因此也讓不少期待可以出門跨年、已經預訂好交通住宿的中國網友不解，為何臨近年末才臨時宣布取消：「這是呼籲我們齊齊坐家觀賞CCTV元旦晚會嗎」、「這是強制不讓辦跨年活動嗎？即使我對跨年活動沒興趣」、「一般都是小城市需要音樂祭帶動經濟，但小城市又不太有舉辦大型活動的能力」、「我機票都買好了，還聯絡了順風車，結果臨時取消，只能退票了」、「今年很多地方取消了，啥狀況？」

也有網友批評，官方既要振興消費，如今又以「一刀切」政策犧牲文化消費體驗：「不是要促進消費嗎」、「所以就不消費…消費者可能擠爆了商場造成安全隱患，多麼冠冕堂皇的理由」、「誰能說說是怎麼一步一步走到現在這樣的」、「不知道他們在怕什麼」、「經典的『為你好』」、「這麼下去，馬上就要宵禁了」、「一言難盡，取消也挺好，經濟不好的時候，安全第一。」



