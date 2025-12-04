怕刺激北京？美國安2報告遲未公布 傳財長堅持修改涉中措辭

2025年12月2日，美國財政部長貝森特在白宮出席活動並發表演說。美聯社



川普政府兩份有關全球安全戰略的報告遲遲未公布，美國政治新聞網站Politico週三（12/3）引述知情人士透露，部分原因在於財政部長貝森特堅持要求修改涉及中國的內容，緩和相關措辭。新版報告預計將更重視西半球事務，並以保護美國本土安全為核心。

美國《國家安全戰略》（National Security Strategy）與《國防戰略》（National Defense Strategy, NDS）原定今年秋季稍早發布，3位知情人士表示，兩份報告都已接近完成，很可能會在本月公布。

然而，知情人士透露，由於美中貿易談判仍在進行，且川普政府對西半球的重視程度超越過去政府，貝森特（Scott Bessent）要求對涉及中國的措辭進行更深入的修訂，導致報告歷經多輪修改。兩名知情人士指出，貝森特希望緩和部分措辭，但拒絕提供更多細節。

美國歷屆政府均透過《國家安全戰略》闡明其整體戰略優先事項，涵蓋經濟領域、盟友與對手關係及軍事態勢等層面，起草須經財長在內的內閣官員多輪審閱與評論。由於兩份文件必須保持一致，所以一旦修改任何一份文件，都要對另一份文件進行相應調整。

美國財政部發聲明回應稱，貝森特「與本屆政府所有成員一樣，在如何最佳管理美中關係上與川普（Donald Trump）總統完全一致」。白宮則將提問轉交財政部處理。

美國《國家安全戰略》自拜登政府2022年發布以來，至今未曾更新。Politico指出，相較於過往聚焦中東、反恐、中俄的戰略，新版文件預計將更重視西半球事務，尤其側重移民、販毒集團及與拉丁美洲的關係等議題，以保護美國本土安全為核心，引發部分軍事指揮官擔憂。

這兩份文件預計將引領後續的《全球部署檢討》（Global Posture Review, GPR）報告，對美軍在全球的戰略配置進行審視，德國、南韓等盟友對此高度關注。目前有數萬名美軍駐紮在兩國境內，有可能面臨調動。

