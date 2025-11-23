怕台灣有事！日擬強化西南離島防衛 設地下避難所因應台海危機

日本政府正加強西南離島的民防設施建設。（示意圖／Photo AC）

為因應可能升高的區域安全風險，日本政府正加強西南離島的民防設施建設。根據《日經亞洲》23日報導，防衛大臣小泉進次郎22日造訪宮古島與石垣島，與地方首長就防衛與避難體系強化方案進行討論。日本政府正推動在距台灣相對接近的離島建置地下避難設施，以在緊急情況下保障居民安全。

宮古島市政府計畫將一處現有的地下停車場改建為可容納約500人的避難設施，並將與此計畫同步重建當地的體育中心，整體工程預計於2027財年完工。與此同時，距離台灣僅約110公里的與那國町也規劃在市政廳下方設置地下掩體，可供約200人緊急避難。

這些舉措被視為「台灣有事」背景下，日本加強自我防衛能力與民間防災體系的一部分。日本內閣官員高市早苗本月初在國會針對此議題的答辯，引發中國方面抗議。她於21日重申，日本對「存亡危機事態」的因應立場未變，並強調致力維持「中日戰略互惠關係」。

報導指出，根據現行方針，日本若發現有武力攻擊徵兆，將透過民航或船舶快速疏散離島居民至九州等較大島嶼。然而，實際執行恐受天候與人力影響，上週在宮古機場進行的一場疏散演練亦反映此一挑戰。宮古島市長嘉數登向防衛大臣坦言，僅憑地方政府難以提供足夠支援，特別是在協助身障者撤離方面，亟需中央資源配合。

目前，日本全國已指定超過5萬8000處臨時避難場所，按理論容量估算，足以容納全國人口的140％。然而，地下避難設施僅約4000處，實際可收容人數不到總人口的5％，引發外界關注應變能力的現實落差。

與此相比，韓國因長期面臨北韓威脅，已設有超過1萬7000個地下避難所。若以每人約0.8平方公尺的配置計算，韓國的避難容納能力甚至超過該國人口的三倍。報導指出，這項對比也反映出日本在地下避難建設方面的相對不足。

