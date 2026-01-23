怕套在高點 她問定期定額該停扣？ 網笑：乾脆去定存





近期台股漲幅強勁，一度衝破3萬1千點，引發投資人關注。有網友原本採取定期定額方式，但眼看股市持續創新高，原先設定的金額能買到的股市變少，不知是否該暫停扣款觀望。

該名網友在論壇Dcard上以「最近台股高到好誇張，定期定額需要停扣嗎？」為標題發文，表示自己是從2025年4月起開始以定期定額的方式買股，因為擔心虧損，設定的金額不高，如今股價創高，當初設定的數字能買到的股數更少了，如今股市站上三萬點，創下新高，她擔憂自己買在高點，想問問其他網友，是否需要先停扣觀望，還是繼續執行原本定期定額的投資方式呢？

▼原PO表示自己原本設定了定期定額買股，但眼見近期台股創下新高，讓她開始擔憂是否會買在高點，不知是否該先停扣觀望。（示意圖／東森新聞資料照）

此貼文一出，吸引許多網友留言，不少人認為原PO並沒有認清「定期定額」投資法的意義：「定期定額就是不管怎樣你不要管他，不然你定期定額幹嘛？沒有人能找到最低點，你不如定期定額處理」、「定期定額就是讓你不用煩惱高低點的問題，連這樣都煩惱，你乾脆去定存」、「台股高點不該停扣，定期定額就是要長期持續，必要時可微調金額但不要中斷策略」、「定期定額就是不分高低點持續扣就對了」、「定期定額的目的是為了『平均化持有成本』，讓投資人「不擇時」，避免投資時因為股價漲跌影響判斷」，也有網友分享自身經驗：「之前也因為太高而停扣約半年，半年後就後悔當初停扣了，現在不論高低就是定期定額，跌多加碼就好」。

▼眾人指出「定期定額」投資法，就是平均持有成本，避免去猜高點或低點，因此不建議因股市處於高點就停扣。（示意圖／取自Pexels）

還有網友建議原PO審視自己的個性與投資方式，並提出建議：「怕高你可以賣掉一點，拿去買想要的東西，但定期定額不停扣」、「你這樣怕東怕西的性格不適合投資股票，乾脆賣一賣吧，別進場了 」、「定期定額存到證券戶頭，回檔時再買入」、「你應該先去好好做一個線上投資風險評估測驗，而不是聽別人哪個投資報酬率高、哪個安全就買哪個，每個人對風險接受程度不同，0050也並非一個零風險或者低風險的金融商品 如果定期定額投0050都會讓你每天擔憂股市下跌，會造成無法接受的損失，代表0050對你而言是一個風險過高的投資商品，你可以先選擇投資更低風險的固定收益資產，等你的風險接受程度提高後再來定期定額投資0050」。

（封面示意圖／取自Pexels）

