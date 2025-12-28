怕女友吃醋 金度潤見子瑜不敢太開心

韓國大廚金度潤28日現身台北，來台尋找自己愛吃的烏魚子。（李承陽攝）

參與Netflix料理實境節目《黑白大廚：料理階級大戰》的米其林一星主廚金度潤，因一頭長髮和眯眯眼被封為「賤兔主廚」，第二季他又受邀回歸，擔任回鍋選手，人氣頗高的他，28日現身台北，提到上月底TWICE台籍成員子瑜到他餐廳用餐，兩人合照後也有小聊了一下。

金度潤分享，因為他不太熟悉韓國的演藝圈，當下沒有認出子瑜，除了他，店裡所有人都知道大明星光臨，同時子瑜的好友Elkie也在，常到台灣尋找食材的金度潤說，可能是3人都跟台灣有淵源，感覺蠻親近的，直呼子瑜沒架子，是個很樸素、善良的人，也長得很漂亮，但他不敢表現得太開心，笑說女友會吃醋。

廣告 廣告

這次金度潤來台，除了幫朋友開設「甜堂」伴手禮店的新產品試味道，他也要尋找烏魚子，他認為台灣的烏魚子是自己吃過全世界最好吃的，接下來會在台灣參觀烏魚子製造工廠，計畫明年1月在他的星級餐廳推出台灣烏魚子料理麵食。

金度潤在《黑白大廚》第二季中，帶著台灣知名品牌的方便麵被節目拍到，他解釋，因為該品牌歷史悠久又美味，以他參加第一季的經驗，有可能錄影到很晚，而且拍攝節目的地點又很冷，因此帶著方便麵、餓了隨時可以吃，未來是否和台灣的方便麵聯名？他表示，如果以健康為訴求便可考慮。