怕孩子感冒猛加衣？醫教你「摸這2個部位」判斷更準 很多人照顧過頭了

近日冷氣團來襲、氣溫驟降，不少爸爸媽媽、阿公阿嬤也立刻替年幼的孩子層層添加衣物，擔心他們一不小心就著涼。對此皮膚科王佑鑫醫師分享，一般門診這個時候，應該是皮膚乾癢的患者會增多，但近期反而出現不少小患者長滿痱子，甚至原本穩定的異位性皮膚炎突然惡化，面對醫師詢問，家長多表示「外面很冷，怕小孩感冒」。為何穿太多有時反倒讓孩子「悶出」皮膚問題？王醫師也向大家一一說明。

孩子最適溫度與大人不同 太冷太熱都是異膚誘發因子

王佑鑫醫師表示，在小兒皮膚科領域中，孩子常被醫師形容為「行動的小火爐」，他們的基礎代謝率比成人高，但體溫調節中樞尚未發育成熟。家長、照顧者常常關心孩子有沒有穿暖，卻忽略了「過熱」可能對皮膚帶來的傷害。其中皮膚科醫師特別在意的異位性皮膚炎（AD），極端的冷熱溫度本身就是常見誘發因子之一。

他也提醒，根據醫學文獻指出，最適合孩童的室內溫度大約落在20至24°C，這樣的溫度對大人來說或許有點涼，卻是孩子感到較為舒適的範圍。

怕孩子沒穿暖別再摸手腳 皮膚醫教用後頸、上背部判斷

年紀小的孩子不太能表達冷暖，家長該如何判斷他們究竟穿得夠不夠暖？不少人習慣摸摸孩子的手腳，一碰驚覺怎麼這麼涼。先不要緊張，王佑鑫醫師表示，由於小孩末梢循環本來就較差，手腳偏涼其實是正常現象、容易誤判，相對更好的做法，是觸摸孩子的後頸與上背部，確認肌膚的狀況。

王佑鑫醫師進一步說明，若後頸、上背部摸起來是溫熱、乾爽的狀態，代表穿著剛剛好；若摸一摸感覺有濕氣或黏膩感，則代表可能穿太多了。他也分享，門診中常見到因為「愛」而悶出皮膚問題的案例，提醒家長，適度的涼爽有助於發炎細胞從躁動回歸冷靜，孩子也能睡得更安穩。

