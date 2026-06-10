怕孩子餓睡前給點心？ 當心干擾生長激素分泌不利長高

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【NOW健康 辰蘊如／台南報導】「我每天晚上都讓孩子喝牛奶、吃點心，就是怕他睡前餓著，怎麼生長曲線還是偏低？」小學一年級新生報到的第一天，一位媽媽憂心地帶著孩子到兒童生長門診門診求助。類似情況在臨床上並不少見，家長擔心孩子營養不夠，便拼命在睡前為孩子補充，卻不知道這份好意反而可能干擾夜間生長激素分泌節律，不利於孩子長高。



孩子睡前肚子餓還是可以吃 以蛋白質、全穀類為主



人體的生長激素主要由腦下垂體分泌，並以脈衝方式釋放。其中最大分泌高峰通常出現在入睡後約1至2小時的深層睡眠期。奇美醫療財團法人奇美醫院兒童遺傳內分泌科主任蔡文暉表示，當身體處於高血糖、高胰島素濃度時，將會干擾夜間生長激素的分泌節律與高峰。

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所以，當孩子於睡前吃含糖點心、高升糖指數宵夜，或攝取份量接近正餐的食物時，血糖會在入睡後的消化過程中上升，進而影響內分泌調節。這種狀態可能干擾原本應在深層睡眠期間出現的生長激素分泌高峰。因此，與其強調特定長高或轉骨高峰，更重要的是要避免在睡前1至2小時攝取高糖或高精製澱粉食物，讓身體在睡眠期間維持良好的內分泌調節狀態。



但這並不代表孩子睡前必須餓著肚子。蔡文暉表示，關鍵不在於刻意空腹，而是避免在入睡時仍處於高血糖或消化負擔較重的狀態。若孩子於睡前確實感到飢餓，可以在就寢前1至2小時優先選擇富含蛋白質且未額外添加糖分的食物，例如：純牛奶、無糖優格等。必要時可以搭配少量低升糖指數的碳水化合物，例如：全麥餅乾，且吃到5至7分飽即可。



6至12歲兒童每日應睡滿9至12小時 睡前1小時遠離藍光



蔡文暉建議，6至12歲學齡兒童每天應睡滿9至12小時，並盡量於晚上9至10點左右就寢，避免熬夜，以維持正常睡眠節律。由於生長激素分泌高峰多出現在深層睡眠期，因此比起特定入睡時間，能否獲得充足且高品質的睡眠更為關鍵。此外，睡前至少1小時應遠離所有電子產品（如：手機、平板電腦、電視等）。蔡文暉說，藍光可能抑制或延後褪黑激素分泌，而褪黑激素幫助身體進入睡眠狀態的「守門員」。



當孩子順利入睡後，生長激素也會迎來主要分泌高峰。至於保持臥室燈光昏暗、涼爽且安靜，也有助於褪黑激素在夜間正常分泌，引導身體順利進入良好的睡眠狀態。孩子的生長仰賴的不僅是來自食物的營養，更建立在良好的睡眠品質與穩定的代謝環境等因素之上。



文字編輯：吳思奕



# 首圖來源／Freepik



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