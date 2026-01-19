怕學壞才送去當兵... 海陸中士淪共諜洩密 他揭檢調行動時間點太「剛好」

海軍陸戰隊陳姓中士涉嫌拍攝手持五星旗，外公不知為何欠債。圖／翻攝畫面

海軍陸戰隊一名28歲陳姓中士，因涉嫌拍攝手持五星旗、宣誓效忠中國的影片，洩漏軍事機密換取報酬遭到橋頭地檢署收押禁見。陳男外公表示，當初是「怕他學壞」才送去當兵，沒想到竟然跑去當共諜。台灣青年世代共好協會理事長張育萌直言，檢調動作的時間點也太「剛好」。

橋檢調查指出，陳姓中士2017年起在海軍陸戰隊服役，去年1月開始因有資金需求，在網路上結識一名暱稱「吉祥」的大陸人士，在對方金錢誘惑下，先是拍攝手持五星旗效忠影片，再利用職務之便竊取軍事機密，拍攝AAV7型兩棲突擊車的性能諸元、保養紀錄等電磁紀錄，透過加密通訊軟體Telegram傳送給「吉祥」，後續更將總統視察行程，攸關演習部署的漢光調研演習內容、無人機回報格式等極機密文書外流，換取約21萬元的報酬。

在南投老家的外公18日受訪時表示，陳男生長於單親家庭，當初因為擔心陳男在地方學壞，國中畢業後刻意將他送到外地讀書，高中畢業後引導他從軍，原本期望軍隊環境能幫他走上正軌，沒想到竟然涉及叛國，也讓陳男外公難過自責「不知道怎會去當共諜」。

陳男外公及親友表示，陳男從軍將近10年，但卻沒有存款，甚至長期有債務糾紛，還向地下錢莊借貸，家人也曾替他出面還債，但他對缺錢的原因跟金錢實際去向始終守口如瓶。陳男過去曾在臉書分享自己身穿軍裝照片，寫下「寧可正而不足，不可邪而有餘」的文字，但現在卻涉嫌犯下叛國罪，另外外公對於他違背軍人操守的行徑感到難以置信。

中天電視台記者、外號「馬德」的林宸佑驚傳涉嫌違反《國家安全法》。圖／翻攝自林宸佑臉書

由於案件涉及對象不斷擴大，甚至連中天主播「馬德」林宸佑都遭羈押禁見，台灣青年世代共好協會理事長張育萌在臉書發文表示，馬德住在台北，檢調卻大動作特地從高雄「北上搜索」，而在被搜索前，橋檢「剛好」辦了一起海軍陸戰隊中士國安案件，還「剛好」偵結起訴。

張育萌指出，該名中士住在高雄楠梓，所以由橋頭地檢署偵辦，「剛好」搜索馬德的行動，就是由橋檢指揮，檢方追查「海陸國安案件」後，陸續搜索和拘提多位軍人，法院也裁准羈押，目前「馬德案」除了林宸佑本人之外，還有2名軍人、3位民間人士涉案，且除了《國家安全法》罪嫌外，還涉嫌觸犯《貪污治罪條例》，檢方已對該名海陸中士建請從重量刑。



