怕宏福苑真相被揭穿! 中國駐港國安公署箝制新聞自由 「依法」約談外媒

香港宏福苑大火造成最少159人死亡，事故肇因備受關注。 圖：翻攝自網路

[Newtalk新聞] 香港宏福苑大火慘釀一百多人死亡，引發全港究責的聲浪，而中國則持續打壓相關言論，不但約談在網路上質疑的貼文者，還更進一步在今 ( 6 ) 日約談外國駐港的新聞機構負責人與記者，還出言恫嚇。

中國駐港國家安全公署今天表示，依據香港國安法有關規定，針對近期宏福苑火災及香港立法會選舉的虛假資訊和炒作抹黑，對一些在港外國新聞機構負責人及記者進行了約談。

公署認為，宏福苑火災發生後，從中央到特區、從政府到民間、從香港到內地，齊心協力抗災救災。國際社會紛紛表示慰問和關心，廣大媒體密切跟蹤、客觀報導。

雖然許多香港民眾呼籲政府針對宏福苑五級火災事故展開調查，但香港政府卻持續以消極的態度應對，並主動打壓希望調查的聲音。圖為香港浸會大學學生在民主牆上提出的調查訴求。 圖：翻攝自 @whyyoutouzhele X 帳號

公署指出，近期有外國媒體涉港報導罔顧事實、散播虛假資訊，歪曲抹黑政府救災善後工作，攻擊干擾立法會選舉，挑動社會分化對立，破壞了香港當前和衷共濟、共克時艱的氛圍，沒有體恤災民的痛苦和感受，傷害了香港市民的感情，誤導了國際社會的認知，公署對此表示嚴重關切。

公署強調，「新聞自由」與遵守法律並行不悖，任何媒體不得借「新聞自由」之名干涉中國內政、干預香港事務。所有在港外國新聞機構負責人及記者均有守法義務，必須遵守香港基本法、香港國安法和香港維護國家安全條例等各項法律，嚴格執行特區有關新聞報導的管理規定。

香港宏福苑大火造成最少156人死亡，官方將肇事原因歸咎於泡膠及竹棚紗網。 圖：翻攝自網路

公署希望外媒自我珍重，好自為之，不可觸碰法律紅線。正如公署發言人談話所指，對所有反中亂港分子「以災亂港」行徑絕不姑息，「勿謂言之不預」。公署一向嚴格依法辦事，將一如既往密切關注媒體的相關報導。

香港宏福苑大火，港府起先打壓大火是因不合格的保護網釀災，把過錯推給維修的竹棚，後又被迫承認是不合格的保護網助燃，稱是管理者自行混用不合格的保護網。

網民質疑，不合格的保護網出自某山東企業，是由中國國家主席習近平的後輩親戚掛名經營，中國政府才強力打壓港民調查真相的呼籲。

