怕家人找不到！老人握身分證葬身宏福苑大火

▲許多香港民眾在宏福苑附近，為罹難者哀悼，為失蹤者及傷者祈福。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 香港宏福苑五級大火，造成至少128人死亡、79人受傷，還有約200人失蹤，與此同時，遺體辨識的艱難工作也在進行中。1名香港民眾在Threads上發文，透露自己的公公不幸罹難，過世時手中還握著身分證，感覺是怕家人找不到自己，讓她更加難過，因為公公到離世前一刻，都還是這麼聰明貼心。

該位香港民眾表示，公公近年身體不好，需要使用呼吸機、輪椅代步。26日下午火剛開始在燒時，萬萬想不到會延燒這麼多棟，還燒到公婆住的宏泰閣，短短時間內就一發不可收拾，而他們也與公公失去聯繫，直到消防人員抵達，尋獲公公遺體。

該民眾並透露，公公最後被發現的位置是躲在洗手間，手裡還握著身份證，身裹2條沾濕的棉被，當時應該是已經預見死亡的後果，為了怕家人找不到他，特意拿著身分證件，感嘆：「我老爺真係好聰明。」

女子並提到，公婆恩愛40多年，突如其來的火災讓他們難以接受，尤其是婆婆非常自責當時外出買菜，沒陪在公公身邊，先生也自責為何當時沒有叫公公帶呼吸機逃離現場，希望外界能給予他們情緒支持。

另外1名香港市民李姓男子也告訴港媒，好友就住在宏福苑的宏泰閣，至今仍然失聯，由於好友的長輩年紀大了，怕老人家受不了，他一連2天主動到社區會堂翻看遺體相簿認人，仍未發現好友身影。

李男坦言，辨認過程相當困難，好多遺體都是閉眼甚至出現變形情況，也有些罹難者外表被燒焦，增加辨識難度，現場還有社工提供輔導：「如果受不了就不要看了，或者看到一半覺得受不了也可以喊停，他們會讓你離開。」

李男打算之後前往沙田的富山殮房，雖然已做好心理準備，但不會放棄尋找，抱著一絲希望，認為好友也可能是昏迷被送去醫院，所以才聯絡不上。

