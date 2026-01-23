怕川普大嘴巴！格陵蘭協議框架「無文件」 CNN：內容近似現有防禦協議
編譯林浩博／綜合報導
美國總統川普任意曝光他人私訊的行徑，讓北約秘書長呂特（Mark Rutte）都特地留心提防！知情人士就爆料，怕川普會洩密，兩人所達成的格陵蘭協議框架，並未留下文件。框架具體細節仍如同謎團，CNN回顧已知的資訊，得出了一條結論：這不就是1951年美國與丹麥已達成的格陵蘭防禦協議嗎？
不會保密的總統？
1951年協議規範了美軍在格陵蘭的軍事存在，CNN掌握內幕消息，川普與呂特雙方同意就該協議的修訂深入討論。據消息來源所述，協議框架還保證，會阻擋中國、俄羅斯對格陵蘭的任何投資，同時加大北約協防格陵蘭的角色。
當中兩名知情人士透露，潛在協議的另一項重點，即增加美國取得當地天然資源的權利，這當中包括礦藏。不過，呂特22日否認與川普談過這話題。同一天白宮發言人重申，計畫敲定後才會公布細節。
白宮發言人凱利（Anna Kelly）浮誇地歌頌自家老闆：「如果這協議獲得通過，川普總統也很希望能獲得通過，那麼美國將以很低的成本，永久實現所有在格陵蘭的戰略目標。川普總統再度證明了他是『交易大師』（Dealmaker in Chief）。細節經所有相關方參與敲定後，將跟著公布。」
不過，一名熟悉相關討論的人表示，呂特並不想要他與川普的會談，準備任何的正式文件，因為他很憂心內容會遭到外洩，甚至是被川普自己PO上社群平台。本週稍早，川普才在自家的「真實社群」（Truth Social）本台，貼出了呂特邀請他這次會談的私訊。
呂特在那條私訊當中，對川普逢迎拍馬：「總統先生，親愛的唐納。您今天在敘利亞所達成的成就驚人。......等不及與您見面。馬克敬上。」
主權「紅線」不容討論
由於並無書面文件，北約盟國仍搞不清楚框架內容。兩名消息來源稱，預計下一次美國、丹麥與格陵蘭三方工作小組的會議，才會達成協議的細節，並有文件產出。三方工作小組是上週丹、格官員和美國副總統范斯（JD Vance）及國務卿盧比歐（Marco Rubio）會面後所同意成立，最快下週在華府召開會議。
《紐約時報》引述北約官員報導，正在討論格陵蘭割讓小部分領土主權，以供美軍基地使用的可能性。但宗主國丹麥官員稱，並未與美方有直接關於讓渡主權的討論。呂特的發言人同樣強調，他未向川普提議主權的妥協。
丹麥首相弗雷德里克森（Mette Frederiksen）22日發布聲明：「北約很清楚丹麥王國的立場，......我們可以協商任何政治性事物；安全、投資、經濟。但我們的主權不容談判。我被告知並非（外傳）那回事。」
格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）也於同一天表示，他不確定協議有「哪些具體內容」，但主權絕不容許讓步。他在格陵蘭首府努克（Nuuk）舉行的記者會說：「除了格陵蘭與丹麥王國，無人有權在沒有我們的參與之下，就格陵蘭與丹麥王國達成協議或安排。」
尼爾森強調，對於任何加強與北約整合的計畫，包括在島上派駐「常態特派團」，格陵蘭都持開放態度，只要這些計畫都遵重主權這條「紅線」。他稱：「總而言之，我們選了丹麥王國。我們選了歐盟，我們選了北約。這不只事關格陵蘭與丹麥王國，這事關我們所有人的世界秩序。」
協議不是早就有了？
關於這次格陵蘭的協議框架，CNN直言，感覺都是美國早就在當地享有的權利。因此川普為此而暫緩對丹麥、挪威、瑞典等歐洲八國的關稅，似乎是他又一次TACO（即川普最後總是退縮）。
CNN整理了目前關於框架的已知訊息：
◆涉及1951年協議的修訂討論
◆川普稱會獲准防衛方面的「全面進入權」（total access），包括在島上設置以以色列「鐵穹」（Iron Dome）為範本的「金穹」（Golden Dome）防空系統。
◆禁止中國與俄羅斯在島上運作。
◆提高北約在格陵蘭防務的角色。
◆川普多次表明將開發格陵蘭礦藏視為要務，但關於礦藏的取得權是否包含在協議內，卻傳出了矛盾的訊號。
即使是美軍基地「主權」議題，CNN指出，1951年協議也有效力相等的條款，允許美方「在格陵蘭的防衛區行使專屬管轄權」。只要在不違反丹麥主權的前提，美國可發展防衛區、設置設備與派駐人員、提供維安，也能擁有自己的郵局與福利社，控制船隻與飛機的進出、行動。
協議還允許不同防衛區之間的自由移動，就連丹麥法律都無法阻擋防衛區關鍵人員和其眷屬的進出。新版協議可能會擴大自由的權限，但現行架構就已十分寬鬆。話雖如此，新協議可能仍無法給予川普他念茲在茲的「所有權」。
CNN評價，川普採用了粗暴的做法，動用了大量政治與對外資本，卻只為了用其他方法同樣能達成的小幅改變。而代價是西方聯盟的震盪，盟友也不再信任美國，這種影響恐怕長達好幾年。
