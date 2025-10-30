怕川普生氣 專家估 日央行12月後緩升息

日本央行歷經為期2天貨幣政策會議後，30日宣布利率連6凍，決議維持現行政策利率約0.5％，日圓兌美元匯率「由升轉貶」，一度貶破153關卡；野村投信舉辦日股投資展望說明，日本策略價值基金協管經理人河野光成指出，若日圓貶太凶，美國總統川普會生氣，他曾多次公開喊話「阻貶日圓」，加上美國財政部長貝森特也呼籲日本「快升息」，預測日本央行最快12月之後會緩步升息。

由於日本央行利率決策會議維持不變，河野光成推估，日圓短期內會續貶，來到154至155日圓水準；惟日圓貶值會引發通膨，日本民眾也不樂見這樣情況發生，因此，推估日圓不至於回到2年前157的匯率水準，況且日圓貶太多，「川普會生氣」，預測短線趨貶後拉回，未來半年將在140至155日圓區間震盪。

廣告 廣告

日本央行這次跳過升息議題，但國內通膨壓力仍在，河野光成預測，最快今年12月啟動升息，或者明年1月採取升息行動；不過，日本升息步伐呈「緩升」，預計每半年升息1次，不會採取激進行動；由於美國聯準會連續降息，河野光成表示，美國、日本間的利差逐步縮小，也為日圓升值創造有利空間。

台灣央行30日也公布第3季理監事會議紀錄內容，全體理事考量國內外各項因素後，均贊同維持政策利率不變；多位理事意見一致並指出，當前國內通膨趨緩、連續5個月CPI低於2％，整體經濟穩健成長，但產業呈現兩極化發展，電子資通訊業受惠AI發展而出口及投資暢旺，惟傳產業受美國對等關稅衝擊等因素影響，不僅出口表現疲弱，減班休息人數因而增加，整體考量下，贊同維持政策利率不變。

除利率決策不變外，由於現行第7波選擇性信用管制實施滿1年了，民眾也關心房市管制議題；央行報告指出，理事們多支持現行管制措施維持不變，並表達需要更多時間觀察，讓政策持續發揮效果。

有理事認為，台灣房價所得比相較其他國家為高，央行維持當前選擇性信用管制措施為正確的作法，還有理事擔心，未來1、2年後，可能有部分民眾無法順利繳交房貸，進而造成銀行逾放比上升。