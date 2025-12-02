怕工作被AI取代？黃仁勳揭背後真相：風險不是這個 解答驚呆輝達員工

財經中心／王文承報導

不少人擔心未來會被AI取代，而輝達執行長黃仁勳強調，對願意學AI、用AI的人來說，風險並不是被取代，而是如何在新工具上創造更高價值。（圖／資料照）

隨著科技日新月異，AI熱潮水漲船高，已成為生活中不可或缺的工具，但也讓不少人擔心未來會被AI取代。然而，被譽為「AI教父」的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳卻提出另一種觀點。他不只把AI晶片賣給全球客戶，更把AI全面導入自家公司，並強調，對願意學AI、用AI的人來說，風險並不是被取代，而是如何在新工具上創造更高價值。

黃仁勳將AI導入輝達內部



黃仁勳近期在一場全體員工大會上宣布，輝達已進入AI驅動的關鍵階段。他強調，不只研發部門，全公司都必須把能自動化的流程交給AI處理。員工日常工作中凡是可以由AI代勞的重複性任務，都不應再依賴人力。

根據《Business Insider》等外媒報導，黃仁勳在會議上的態度罕見強硬。他指出，公司已投入大量資源打造AI平台與內部工具，但部分主管卻對導入AI相當保守，甚至沒有要求團隊積極使用新工具，讓他忍不住大罵：「據我了解，輝達有些經理要求員工少用人工智慧。你們瘋了嗎？」

報導引述知情人士說法，黃仁勳明確表態，AI不是附屬工具，而是輝達未來所有工作流程的共同底層。為了讓AI真正落地，他鼓勵員工持續回饋使用心得，從介面、人機互動到生成準確度都要不斷優化，目標是打造一個「會自己變聰明」的內部AI系統。

此外，他要求基層主管帶頭使用AI，並推動團隊利用AI優化流程，重新拆解現有作業，找出哪些步驟能交給AI、哪些可半自動化，不能因為習慣舊模式就停滯不前。

怕工作被AI取代？黃仁勳揭背後真相：風險不是這個



面對員工擔心被AI取代，黃仁勳也直接回應。他強調，輝達目前並非縮編，而是持續擴張，公司人數已從2024年底的近3萬人增加至3萬6千人，仍有約1萬個職缺待補，並在台北、上海及美國多座城市興建新設施。

黃仁勳重申：「你們會有工作可做。」他認為，產業不應將「AI＝裁員」視為唯一答案。公司的目標是讓AI處理大量重複、低附加價值的工作，把人力釋放到更高層次的決策、設計與創新上。他強調，對願意學習並善用AI的人而言，真正的關鍵不是可能會被取代，而是如何用新工具堆疊出更大的價值。

