怕得病不敢上公廁？醫揭感染機率曝「這3處才可怕」

不少人上公廁時，內心總會有種恐懼，除了擔心髒亂外，也深怕染上一些「疾病」，因此「公廁馬桶到底能不能坐？」也成了民眾們十分好奇的議題。對此，西園醫院婦產科醫師邱筱宸指出，其實梅毒、淋病、HIV等病原體非常脆弱，離開人體後，在乾燥的馬桶圈上幾分鐘內就會死亡，難有傳染力，強調「手指碰到的地方」，可能比屁股碰到的地方更危險。





邱筱宸日前透過臉書針對「公廁馬桶到底能不能坐？」為題發文，表示馬桶坐墊傳染性病的機率趨近於零，透露在醫學實證上「梅毒、淋病、HIV等： 這些病原體非常脆弱，離開人體後，在乾燥的馬桶圈上幾分鐘內就會死亡，難有傳染力」。

邱筱宸醫師提醒，馬桶坐墊傳染性病的機率趨近於零。（示意圖／AI生成）





雖然HPV（菜花）在環境中生存力較強，且科學家確實曾在公廁環境中驗出病毒DNA，「但請放心，驗得到不代表會傳染！」，邱筱宸指出，HPV需要接觸黏膜或傷口才有機會感染，大腿和屁股有厚厚的角質層保護，除非上面有開放性傷口並剛好直接接觸到大量病毒，只是單純坐著並不會感染的。

手碰的地方更危險！這些才是病毒大本營





邱筱宸強調「手指碰到的地方」，可能比屁股碰到的地方更危險，透露真正的高風險區為「沖水按鈕」、「門鎖／門把」、「水龍頭開關」，所以感染途徑通常是「你摸了門把→沒洗乾淨手就離開→摸臉、摸手機、吃東西→病原體不小心吃進人體，這才是可能致病的主因！」。

真正的高風險區為「沖水按鈕」、「門鎖／門把」、「水龍頭開關」。（示意圖／AI生成）





深蹲上廁所更傷身！殘尿恐引發私密處發炎





邱筱宸也給出4大防禦建議，「別再深蹲或踩馬桶」，表示懸空上廁所會讓骨盆底肌無法放鬆，導致殘尿，反而容易滋生細菌引起私密處發炎，踩馬桶更是危險動作，跌倒受傷得不償失；「簡單清潔就足夠」，若擔心的話，用隨身酒精噴一下坐墊，或鋪一張馬桶坐墊紙，就能有效阻隔物理接觸；「蓋上馬桶蓋沖水」，研究顯示沖水氣旋會將細菌噴濺出來，蓋上蓋子能保護自己也保護下一位使用者。

邱筱宸表示，最重要的是「徹底洗手」。（示意圖／AI生成）





最後，也是最重要的「徹底洗手」，離開廁所前，請用肥皂徹底洗手。邱筱宸在文末再度提醒「公廁並不可怕，憋尿導致的膀胱炎才可怕。只要掌握正確的衛生習慣（尤其是洗手），你完全可以放心地在外面上廁所，別再讓無辜的馬桶坐墊背黑鍋囉」。





原文出處：怕得性病不敢上公廁？醫親揭感染機率曝「這3處才可怕」4大防病建議一次看

