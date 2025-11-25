怕得罪美國不敢告？台積電正式告羅唯仁 專家：川普不高興還是要講法律
財經中心／黃韻璇報導
台積電昨（25）日宣布正式對羅唯仁院士提告。台積電在聲明中指出，前台積電資深副總羅唯仁將2奈米相關機密帶往英特爾任職，違反競業條例。反紫光奇遊團成員、科技專家許美華指出，之前還有人懷疑，台積電會因為怕得罪美國而不敢提告，現在疑雲應該都退散了，她直言，「台積電是公開上市公司，法務部門該怎麼做就怎麼做，美國是法治國家，川普政府再怎麼不高興還是要講法律的」。
台積電指出，羅唯仁自民國93年7月起任職於台積電，並擔任副總經理，103年2月升遷為資深副總經理，今年7月27日正式自台積電退休。羅唯仁於任職期間即簽有保密條款及離職後的競業禁止條款，承諾離職後不為競爭之同意書。114年7月22日進行離職面談時，羅唯仁回應將至學術機構任職，並未說明將前往英特爾公司任職，卻在離職後旋即前往英特爾公司擔任執行副總裁（Executive Vice President，簡稱EVP），而羅唯仁高度可能使用或洩漏、告知、交付或移轉台積公司營業秘密及機密資訊予英特爾公司，因此台積公司有採取法律行動（包含違約賠償）之必要。
針對台積電正式提告羅唯仁，許美華大讚「Great job」，她提到，以羅唯仁離職前各種不尋常的行為，台積電其實沒有不提告的選項；不管基於任何理由，如果這次台積電沒有採取法律行動，基於公司治理、還有保護營業秘密、維護員工職業道德紀律各個層面，都交代不過去。而且如果這次不採取法律行動，以後有人有樣學樣，要怎麼處理？
至於之前還有人擔心，台積電會不會因為羅唯仁是去英特爾，而美國川普政府一直很想扶植自家的半導體廠，所以台積電會對提告行動有所顧忌。許美華直言，「其實這些想法都是多慮，台積電是公開上市公司，還是全世界市值前十大的公司，法務部門該怎麼做就怎麼做，美國是法治國家，川普政府再怎麼不高興還是要講法律的」。
許美華還分享，有一個說法也很好笑，說台積電可能是默許羅唯仁帶機密資料去救英特爾，她大嘆「這真的是完全不懂正常大公司運作的規則。英特爾如果要用台積電的技術或製程，就是來談授權、技術移轉，台積電答不答應，那是另一回事，台積電絕對不可能容許這種用暗渡陳倉的方式，去暗助英特爾，更不要說，英特爾還是台積電的競爭者」。
許美華強調，這次羅唯仁最嚴重的行為是，已經在去年3月被調到幕僚單位「企業策略發展部」擔任資深副總，職務上跟研發單位無關。但是羅唯仁轉任後還繼續要求研發部門召開會議而且提供資料，以了解正在研發中以及未來規劃的先進製程技術。而且，還傳出他在退休前利用高階主管職權，要求下屬向他簡報2 奈米、A16、A14 奈米等製程技術，疑帶走大批相關資料。
許美華表示，羅唯仁退休後立刻轉任新職，而且是競爭對手，還在離職前聽取、收集了一大堆自己工作碰不到的最先進製程技術資料，這明確就是偷竊公司機密技術，違反營業秘密法。最讓台積電無法接受的是，羅唯仁在台積電任職期間已簽署保密條款及離職後競業禁止條款，承諾離職後不為競爭對手服務。但在他退休前，台積電法務長在跟他做離職面談時，還特別提醒他競業禁止義務，被問到離職後去向時，羅唯仁回應說要去學術機構，並沒有說實話說要去英特爾。這在職業道德上是說謊，不誠實。在法律上，是違反聘僱合約的競業禁止條款。
至於羅唯仁帶走的那些先進製程的機密資料，對英特爾有沒有幫助？許美華坦言「不能說完全沒有」，她舉例道，各家foundry的半導體製程，都有許多獨家配方（recipe），不算專利，但有些非常厲害，是那種「高手一點絕」的東西，像是化學材料成分調配、曝光時間、等待時間等等等。台積電的競爭對手如英特爾一定非常好奇，製程很多小地方台積電是怎麼做的，羅唯仁帶去的資訊，就可能讓英特爾「喔原來台積電是這樣」，這些機密被外洩，不至於動搖台積電的領先地位，但都是台積電必須嚴守保護的資產，任何人都不能跨過那條紅線。
