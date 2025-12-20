怕怕...北捷無差別攻擊4死！網喊「別去跨年」 101董座賈永婕發聲

照片是2024跨年台北101煙火。《太報》資料照



27歲男子張文涉在北捷台北車站、中山站丟擲煙霧彈以及持刀殺人，造成四人死亡，引發恐慌。網路上有民眾呼籲別去人潮多的地方慶祝跨年；對此，101董事長賈永婕做出回應，《自由時報》報導，她表示，相信政府的維安能力，「我的工作就是會把跨年煙火、光雕精彩呈現，一起迎接跨年！」

針對張文在北捷隨機殺人，台北市警察局同步加強勤務作為，針對車站、人潮聚集場所加強戒備及提高見警率，各分局每日動員800名警力、捷運警察隊80名、刑事警察大隊特勤警力10名，並向警政署申請日、夜各支援80名保安警力，共計動員3000名警力。

廣告 廣告

台北市警察局強調，警方也與各場所從業及保全人員強化聯防，全力投入捷運系統、重要場站、機場安全維護工作。

針對12月20、21日假日期間7場大型活動，包含路跑、遶境及一般活動，北市警方已增派警力並視勤務狀況調整部署作為，統由主官親自指揮及定時回報，以安定民心。

更多太報報導

北車、北捷無差別殺人！黑衣男行兇後墜樓亡 起底「27歲、逃兵通緝」

北車被丟煙霧彈！57歲英勇男力阻嫌犯遭「一刀穿刺心肺」身亡

殘酷公審！偷百元冰品遭「公布長相」 18歲貧女悲喊「怎抬頭上學」輕生