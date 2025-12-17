怕怕！基隆2起毒駕致死案後 基隆廟口有駕駛逆向百公尺

〔記者林嘉東／基隆報導〕桃園市林姓男子今(17日)天凌晨到基隆市廟口吃宵夜，因不熟悉路況，從仁三路右轉，逆向闖入愛三路，再由愛三路逆向右轉仁四路，前後約逆向100公尺，還好未殃及用路人。警方獲報20分鐘通知他到案，確定他未毒駕與酒駕後，依違反道路交通管理處罰條例開罰600元。

基隆市6天內接連發生2件毒駕致死案，造成2名年長者死亡。基隆市警察局昨啟動擴大臨檢勤務，針對重要路口、高風險時段與處所，主動實施攔檢盤查，透過高強度執法提高嚇阻效果，力求在第一時間發現、制止毒駕行為，避免憾事再次發生。

今天凌晨1時許獲報，有一輛車從仁三路右轉逆向闖入愛三路，再由愛三路逆向右轉仁四路，前、後闖兩個路段，合計約逆向約100公尺，立即通知林姓車主到案。林姓男子接獲警方通知後於20分鐘到案。警方見林到案後替他酒測與毒品快篩，酒測值為每公升0毫克；唾液快篩也未呈現毒品反應。

據指出，住在桃園市的林男昨晚帶老婆與兒子到基隆崁仔頂買魚獲後，到附近廟口吃宵夜，吃完宵夜後，因不熟悉路況才會逆向駛入愛三路，還好林男逆向過程未造成事故。

警訊後，將林男依違反道路交通管理處罰條例不按遵行方向行駛，開罰600元罰鍰。

