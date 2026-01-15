怕急診又塞1個月 全台UCC春節連假僅2天不開

去年流感疫情大爆發又碰到農曆春節連假，導致急診嚴重壅塞，甚至耗時一個月才完成人潮消化，衛福部今年決定提前部署。衛福部醫事司司長劉越萍指出，春節急診量通常是平日的1.5至1.7倍，且多為非重症。為此，衛福部提出四大策略因應。

衛福部今日正式宣布自1月31日至3月1日推動春節整備專案，並提出四大應變策略，包括提早建立七項急診監測指標強化調度，並要求藥商提高季節性傳染病藥品的安全庫存與供應量。

此外，為了有效分流病患，衛福部將開設傳染病特別門診與輕急症中心。健保署也特別投入16億元預算，提供醫療院所診察費、護理費及藥事服務費等加成獎勵，藉此鼓勵基層院所開診。最後則透過強化區域聯防，連結中央、地方政府與醫療院所，確保整體醫療網絡在連假期間運作順暢。

全台13處輕急症中心 連開七天

衛福部次長莊人祥表示，今年春節假期長達9天，預期南來北往的人潮與聚餐活動將增加呼吸道及腸胃道疾病的傳染風險。劉越萍指出，春節急診量通常比平日多1.5至1.7倍，且以非重症患者為大宗。為了解決急診壅塞的痛點，民眾在2月14日至2月22日連假期間，可多加利用分布在台北、新北、桃園、台中、台南與高雄等6地的13處輕急症中心（UCC）求診。開診科別包含內兒科與外骨科，在9天連假中將提供7天服務，僅有除夕2月16日與初五2月21日不提供服務。

疾管署獎勵開設傳染病特別門診

針對各界關注的呼吸道疫情，疾管署署長羅一鈞表示，衛福部特別獎勵急救責任醫院於初一至初三開設傳染病特別門診，預計提供至少1000診次。同時，考量目前正值呼吸道傳染病流行期，疾管署自1月20日至2月28日擴大公費流感抗病毒藥物的使用對象，適用於具有類流感症狀且包含醫事防疫人員、長照機構人員、學生以及流感重症高風險族群同住者等7類身分的民眾。

羅一鈞指出，公費新冠疫苗也已擴大提供滿6個月以上族群接種，由於疫苗產生保護力需要2週，呼籲尚未接種的民眾應儘早前往院所施打，以降低春節期間感染與重症的風險。

慢性病患可提前14天領藥

為了避免慢性病患者用藥中斷，衛福部提醒，若慢性病連續處方箋的預領日介於春節連假期間，患者可提前14天，即自1月31日起回診由醫師處方給藥。一般民眾居家也可準備適量的腸胃或感冒藥品，但需注意用藥安全，應避免與酒、咖啡等飲料併服。

此外，胃腸藥中的制酸劑可能會影響抗生素吸收，建議應間隔服用。許多感冒或過敏藥物含有抗組織胺類成分，容易產生疲倦或嗜睡感，民眾服藥後應避免開車外出。春節期間若有用藥需求，可利用全民健保行動快易通或健保署官網查詢醫療院所看診資訊，並落實勤洗手與在擁擠處戴口罩等個人防護措施。