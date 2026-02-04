怕急診壅塞！衛福部出手 27家部立醫院春節不打烊「門診開診率近9成」

記者簡浩正／台北報導

為確保不重演去年的急診壅塞。衛生福利部今指出，今年春節從除夕至初五期間，部立醫院妥善規劃人力與門診服務，門診開診率近九成。（示意圖／資料照）

今年農曆春節長達九天，為確保不重演去年的急診壅塞。衛生福利部今（4）日指出，今年春節從除夕至初五期間，衛福部部立醫院妥善規劃人力與門診服務，門診開診率近九成，醫療量能充足，足以因應季節性呼吸道疾病及各類傳染病疫情，以及春節連假期間的民眾就醫權益。

衛福部醫福會執行長林慶豐表示，為確保春節連假期間的民眾就醫權益，並因應季節性呼吸道疾病及各類傳染病疫情，衛生福利部部立醫院提前完成整備，妥善規劃人力與門診服務，今（年）春節除夕至初五期間，部立醫院門診開診率近九成，醫療量能充足，充分展現部立醫院體系守護民眾健康之責任。

廣告 廣告

他進一步指出，除夕至初五27家部立醫院及4家分院開診率近九成，共開設1183診次，除急診及住院醫療維持24小時正常運作外，持續開設內科、家醫科、兒科及慢性病等門診，並同步設置傳染病特別門診，針對發燒、呼吸道症狀及疑似傳染病個案提供診療服務，引導輕症及疑似感染病患優先於門診就醫，降低交叉感染風險，同時有效分散急診就醫人潮，減緩急診壅塞壓力，並每日監控急診壅塞情形。

為提升就醫便利性及防疫效能，各部立醫院亦透過健保快易通、官方網站、網路掛號系統及地方衛生局公告春節期間門診與傳染病特別門診資訊，協助民眾事前掌握就醫管道，避免集中湧入急診。同時，院內持續落實急重症分級檢傷、感染管制措施及醫療資源彈性調度，確保急診量能優先提供重症及緊急病患，降低急診壅塞風險，提升整體醫療服務韌性，全面守護國人健康。

更多三立新聞網報導

今「立春」回暖「春睏」恐加重！醫：養肝正當時 避免「喝1飲」

厚外套別收！週六迎「入冬第2波寒流」全台低溫跌破6度 何時回溫曝

明迎「立春」易致肝氣鬱結！常見「春困」3症狀 醫：快做4事保健

今年最小！4歲男童流感「高燒逾40度」2週未脫險 「B流」疫情開學恐爆發

