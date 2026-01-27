怕惹怒大陸？擔憂擦槍走火 日本私下勸漁民避釣魚台海域

外媒報導，日本政府近期私下勸告漁民，暫避釣魚台海域，避免升高與中方衝突。（示意圖／達志／美聯社，下同）

大陸和日本關係自2025年11月起因日本首相高市早苗涉台發言急劇惡化，具外媒報，東京當局近日已私下勸導漁民避免前往釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）海域，以防擦槍走火、引發進一步外交對立。

日本石垣漁民多年在釣魚台周邊作業，如今面臨官方勸退壓力。

根據《路透社》引述現年76歲的石垣市議員兼資深漁民仲間均表示，自2025年底起，已有日本官員私下建議他與其他漁民避免出海至尖閣一帶。他多年來在該海域捕魚，屢次躲避中國海警船追蹤。他指出，政府此前從未發出如此直接的勸告。

中日關係因台海議題惡化，釣魚台成東海敏感火藥庫。

另一名53歲漁民金城和司亦透露，他原訂於2025年11月底前往尖閣周邊進行一週作業，但出發前及航行途中接到多位官員來電勸阻，最終僅短暫通過該海域，未停留捕魚。引發局勢緊繃的導火線，是高市早苗於2025年11月7日在國會指出，若台海發生武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，ˇ大陸對此強烈反彈。美國總統川普（Donald Trump）隨後也與高市通話，要求日方避免升高區域緊張。美方官員則重申反對任何片面改變東海現狀的行為。

釣魚台列嶼現由日本實際管轄，大陸則主張擁有主權，該區長年為兩國敏感爭議焦點。日本漁民過去經常前往附近海域作業，以實際行動展現主權，日本政府對此多採默許態度。然而，近期多位漁民接獲官方勸阻，顯示政策轉向。

日本地方政府與安全相關人士亦憂心此議題升溫風險。石垣市長中山義隆指出，一旦漁民在釣魚台周邊遭陸方扣留或盤查，恐引爆國際爭議。部分專家也警告，若日方完全退讓，恐反讓大陸進一步擴大主權行動空間。另據日本海上保安廳資料，近年大陸海警船在釣魚台周邊活動頻繁，2025年達到歷年最高357日。儘管風險升高，仲間與金城等人仍表示，將視情況尋機重返該海域作業，堅信捕魚本身亦是主權展現。

中日關係因台海議題惡化，釣魚台成東海敏感火藥庫。（圖／翻攝自X，@Reuters）

