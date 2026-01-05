怕惹怒川普？中國外長王毅不點名罵美國：不能接受世界法官

編譯張渝萍／綜合報導

在美國對委內瑞拉展開軍事行動，逮捕總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，與委國有密切政經往來的中國已多次反對川普行動。

路透報導，中國外交部長王毅4日表示，中國不能接受任何國家扮演「世界法官」。

中國外交部長王毅。（圖／翻攝自央視新聞微博）

不敢直罵？王毅不點名罵美

王毅4日在北京會見巴基斯坦外長達爾（Ishaq Dar）時表示：「我們從不認為任何國家可以充當世界警察，也不接受任何國家自稱是世界的法官。」他在談及「委內瑞拉的突發事態」時作出上述發言，但未直接點名美國。

廣告 廣告

王毅還補充：「所有國家的主權與安全都應在國際法框架下得到充分保障。」這是自3日馬杜洛被蒙眼、戴上手銬的畫面震驚全球以來，王毅首次發表相關言論。

馬杜羅目前被關押在紐約的一處拘留中心，當地時間5日將就毒品指控出庭。

中國一直雄心勃勃地希望成為外交重鎮，2023年中國促成沙烏地阿拉伯與伊朗出人意料的和解後，讓中共更有信心朝這方向邁進，當時北京承諾將「在全球熱點問題上發揮建設性作用」。

川普行動重重打擊中國

然而，川普宣稱美國將在一段時間內接管委內瑞拉政府的說法，對中國、委內瑞拉在2023年建立的「全天候戰略夥伴關係」構成嚴峻考驗。這項夥伴關係標誌著中委兩國近50年的外交關係。

先前習近平（右）與委內瑞拉總統馬杜洛（左）握手，如今馬杜洛被美國抓走。（圖／翻攝自新華社）

一名了解情勢的中國官員表示：「這對中國來說是一次重大打擊，我們原本希望展現自己是委內瑞拉可靠的朋友。」

該官員還透露，馬杜洛的兒子曾於2024年訪問中國頂尖學府北京大學，並於2016年在該校就讀。他們表示，儘管多年來中國在對他兒子的教育，以及與對中關係方面投入外交努力，但目前尚不確定他是否會返回中國。

中國是委國經濟生命線

自2017年美國及其盟友加大對委內瑞拉制裁以來，中國就是委內瑞拉的經濟生命線。根據最新的全年數據，中國2024年購買了約16億美元的委內瑞拉商品。

海關數據顯示，其中近一半為原油；而根據美國企業研究所（American Enterprise Institute）這家追蹤中國海外企業投資的智庫數據，截至2018年，中國國有石油巨頭在委內瑞拉的投資約為46億美元。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

美國剷除馬杜洛還不夠？委國內政部長卡貝略才是「隱藏版」大咖

軍事干預還沒完！川普還點名哥倫比亞、墨西哥、格陵蘭 古巴人也剉咧等

委國代總統語氣放軟求與美合作 川普：我們要全面准入、獲取石油

川普留1.5萬人部隊以防臨時總統「做錯事」 盧比歐解釋「這不是戰爭」

