怕懲處？中共突襲軍演「台灣藝人0轉發」歐陽娜娜發文宣布1事

娛樂中心／游舒婷報導

共軍東部戰區今（29）日無預警展開「正義使命-2025」圍台軍演，明（30）日上午8時至晚間6時還有另一波軍演，其中包括實彈射擊。不過相比去年軍演時不少台灣藝人轉發相關消息，這次軍演卻相當安靜，平時總在第一時間表態的歐陽娜娜也沒有動靜，僅發布新節目消息，不提軍演。

歐陽娜娜沒有轉發軍演，僅宣傳節目消息。（圖／取自微博）

去年10月，中共解放軍也是宣布軍演，名稱為「聯合利劍－2024B」，央視也製作了相關圖卡，歐陽娜娜在一票台灣藝人中搶頭香轉發，妹妹歐陽娣娣也在軍演結束後跟上姊姊，其他還有張韶涵、林瑞陽、明道等其他台灣藝人。

事後，陸委會偕同文化部查處20餘名藝人，調查藝人是否有涉及與中共黨政軍合作，當時多數藝人給的回應是，相關貼文為中國經紀公司操作，也有人稱不知情。陸委會當時表示，這次不會有懲處，但如果再有下一次，就會動用相關規定。

而這次中共宣布「正義使命-2025」軍演後，台灣藝人罕見沒有動靜，並沒有轉發相關圖文，歐陽娜娜則是發文宣傳節目相關訊息，反常舉止也被外界猜測，是否是害怕被懲處。

