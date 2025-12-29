怕懲處？中共突襲軍演「台灣藝人0轉發」歐陽娜娜發文宣布1事
娛樂中心／游舒婷報導
共軍東部戰區今（29）日無預警展開「正義使命-2025」圍台軍演，明（30）日上午8時至晚間6時還有另一波軍演，其中包括實彈射擊。不過相比去年軍演時不少台灣藝人轉發相關消息，這次軍演卻相當安靜，平時總在第一時間表態的歐陽娜娜也沒有動靜，僅發布新節目消息，不提軍演。
去年10月，中共解放軍也是宣布軍演，名稱為「聯合利劍－2024B」，央視也製作了相關圖卡，歐陽娜娜在一票台灣藝人中搶頭香轉發，妹妹歐陽娣娣也在軍演結束後跟上姊姊，其他還有張韶涵、林瑞陽、明道等其他台灣藝人。
事後，陸委會偕同文化部查處20餘名藝人，調查藝人是否有涉及與中共黨政軍合作，當時多數藝人給的回應是，相關貼文為中國經紀公司操作，也有人稱不知情。陸委會當時表示，這次不會有懲處，但如果再有下一次，就會動用相關規定。
而這次中共宣布「正義使命-2025」軍演後，台灣藝人罕見沒有動靜，並沒有轉發相關圖文，歐陽娜娜則是發文宣傳節目相關訊息，反常舉止也被外界猜測，是否是害怕被懲處。
福原愛罕吐與江宏傑離婚關鍵 認了「初期就出狀況」
前日本桌球國手福原愛2021年與前夫江宏傑離婚後，時隔4年無預警公開再婚懷孕的消息，掀起外界討論。而她日前接受採訪，也罕見吐露與前夫感情破裂的關鍵，坦言從結婚初期兩人就出現問題，更透露與新婚夫橫濱男（A先生）的互動。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 75
籃球》周杰倫來了！林書豪球衣退休儀式神秘嘉賓就是周董 Jeremy笑說周董騙我來不了
TPBL台灣職業籃球大聯盟新北國王退役球星林書豪2025年12月28日於新莊體育館舉行「Linsanity Forever」球衣退休儀式，現場湧入6500名球迷座無虛席，多位親友與籃壇人士齊聚一堂，共同見證這歷史性的一刻。而國王社群在上午9時47分張貼貼文「迎接一位神秘嘉賓，現身『林書豪球衣退休儀式』，邀請諸位見證這一刻 👀」，賽後也確定是「華語流行天王」周杰倫出席！Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前 ・ 21
福原愛再婚懷孕內幕曝光！泡湯聞硫磺味想吐 蜜月驗孕驚覺有喜
福原愛上週透過媒體宣布再婚懷孕的消息，今天（29日）新的報導內容出爐，她透露是在泡溫泉的時候察覺有異，驗孕後發現有喜。福原愛表示在與江宏傑離婚之後，與橫濱男交往，之後橫濱男的家人詢問她：「結婚作為家人一起走下去好嗎？」讓福原愛覺得如果是跟橫濱男結婚應該可以過得很好，因此決定再婚。自由時報 ・ 12 小時前 ・ 74
福原愛再婚「泡溫泉發現懷孕」 媽媽聞好消息反應曝光
日本前桌球選手福原愛日前公開再婚懷孕的消息，掀起台、日、陸網友熱議，前夫江宏傑也透過經紀人表示「祝福」。而29日又有新的訪談內容出爐，福原愛再透露發現懷孕的過程，也曝光媽媽得知好消息的反應。中時新聞網 ・ 10 小時前 ・ 40
汪小菲愛妻掀衣露超巨孕肚！光滑肌膚全看光 網驚：沒長妊娠紋
中國富商汪小菲與台灣網紅馬筱梅（Mandy）登記結婚1年，如今懷胎7個月的馬筱梅，不時就會透過直播分享生活，近日，她在鏡頭前大方掀起衣服展現孕肚，只見肌膚十分光滑，幾乎沒有妊娠紋，瞬間掀起大家討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 2
韓國瑜稱主政者為當今聖上 陳揮文酸「這句」
政治中心／楊佩怡報導日本媒體《讀賣新聞》近日披露，暗網流出3段錄音內容，指稱中國解放軍曾有意介入該次選舉、協助韓國瑜勝選。不料此報導卻讓立法院長韓國瑜強烈反彈，立刻在臉書發文質疑「若真有中共介入選舉，按照活靈活現的劇本發展，今日主政者怎會是當今聖上？」。對此，資深媒體人陳揮文直言「如果賴清德真的稱帝？我們還可以上網開直播寫臉書，批評他、消遣他嗎？」。民視 ・ 12 小時前 ・ 296
周杰倫曬帥照喊「期待2026此刻」 網一看牛仔褲嚇傻：600多萬
【緯來新聞網】天王周杰倫與昆凌結婚10年，育有3個寶貝小孩，家庭生活甜蜜幸福，忙碌之餘也會在社群分享緯來新聞網 ・ 8 小時前 ・ 85
成龍懊悔「嚴父教育」逼退房祖名…兒子連1年1通電話都不打了
國際動作巨星成龍（71歲），近日在宣傳新片時罕見談及與兒子房祖名（43歲）的疏離關係。成龍坦言過去篤信「嚴父出孝子」，長期採取高壓教育，甚至在兒子於特殊節日來電問候時予以斥責並掛斷電話，導致父子互動降至冰點。隨著年歲增長，成龍對此深感懊悔，公開認錯表示「教育方式錯了」，如今不再強求，只盼兒子能平安快樂。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 164
58歲「玉女掌門人」開唱需靠助理攙扶 零濾鏡真實樣貌曝
香港藝人周慧敏有著「玉女掌門人」封號，即便已經58歲，依舊維持著凍齡臉蛋及窈窕身材，近來在大陸忙著巡演的她，被發現必須靠著助理攙扶上台，健康狀況疑似亮起紅燈。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 2
GD成救贖！小S深夜告白「讓我勇敢面對世界」 親吐：低潮期靠你撐過
韓流天王G-DRAGON（權志龍、GD）11月初在台北大巨蛋開唱，不只吸引大批粉絲朝聖，演藝圈也掀起追星潮。本報先前直擊小S（徐熙娣）身穿GD灰色周邊低調現身觀眾席，如今她更被網友發現，私下在GD的社群貼文下留言致謝，感性話語意外曝光。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 11
《週末最強大》錄影遇地牛翻身！胡瓜、楊繡惠逃生畫面曝光
昨晚(27日)23時5分，宜蘭外海發生規模7.0強震，北部、中部、東部共15縣市出現最大震度4級，全台劇烈搖晃超過一分鐘，讓不少民眾驚慌失措，節目《週末最強大》當時正在錄製「現代包青天」單元，包含資深藝人胡瓜、楊繡惠一群人在攝影棚錄影，不料，排演到一半，突然碰上地牛翻身，藝人們遇到強震、緊急避難反應也同時曝光。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 18
深夜強震驚魂！夏于喬嚇到「抱孕肚哭了」：地震太可怕
深夜強震驚魂！夏于喬嚇到「抱孕肚哭了」：地震太可怕EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 19
《黑白大廚2》金度潤曝「子瑜到店吃飯」！羞喊：很漂亮但怕女友吃醋
韓國米其林星級主廚金度潤在 Netflix 料理實境秀《黑白大廚：料理階級大戰》中的表現而聞名，被暱稱為「賤兔主廚」，今（28）日抵達台灣接受媒體訪問，談到台灣女星周子瑜曾到他位於韓國的餐廳用餐，當時過程相當低調。金度潤表示，周子瑜是由香港友人Elkie莊錠欣介紹，他當下並沒有立刻認出周子瑜，因為自己對藝人明星不太熟悉，也覺得有點抱歉。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
TPBL／林書豪球衣引退座無虛席 6500人進場！國王本季首度滿場
新北國王在28日替林書豪舉辦球衣引退儀式，這場比賽吸引了滿場6500位觀眾進場，一舉刷新了本季國王的進場人數新高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9
回憶殺生波／獨家！阿信繼續唱和F3 言承旭主打歌缺席原因曝光
「F3」言承旭、吳建豪、周渝民和五月天主唱阿信組成「F✦FOREVER」，日前在上海連唱4場，最後一場阿信還不慎摔下舞台，引起話題。3人各自拿出招牌獨唱歌曲，而言承旭未選唱招牌歌〈一公尺〉也在網路上引起討論，甚至有人指出和官司有關。鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前 ・ 14
福原愛再婚懷孕！溫泉旅行「聞硫磺味噁心」驚覺中獎 橫濱男反應曝光
37歲的日本前桌球天后福原愛自從與江宏傑離婚後，私生活動向一直是媒體關注焦點。近日她接受日媒專訪，親口證實已於2025年初夏與當初被傳出不倫戀的「橫濱男」A先生正式入籍結婚，且腹中已懷有第三胎！福原愛回憶，發現懷孕的過程相當戲劇化：當時她正與家人在溫泉旅行，一向熱愛泡湯的她，竟然對空氣中的「硫磺味」感到異常噁心反胃，這才察覺身體有異，檢驗後確認喜迎新生命。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前 ・ 4
專訪／郭書瑤用交友軟體被檢舉！信義區遇帥潮弟弟 被要IG下秒尷尬了
郭書瑤（瑤瑤）近日為影集《何百芮的地獄戀曲》（原名《何百芮的地獄毒白》）第二季宣傳接受《三立新聞網》專訪，談到感情與生活狀態時毫不避諱，自曝已單身七年，更分享出國旅遊時一度嘗試交友軟體，被誤會盜用照片，甚至遭到舉報封鎖，讓她哭笑不得。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 10
全球百大帥哥出爐！于朦朧入榜「影片藏1句」網淚目 第1名已遭中共封殺
每年都會評選全球百大美女、百大帥哥的美國電影網站「TC Candler」，昨（28）日正版名單曝光，除了最受關注的百大美女名單，在韓國發展的台灣美女TWICE成員周子瑜、I-dle成員葉舒華入選外，全球百大帥哥的名單中雖然沒有台灣人，不過名單中也有亮點，第5名的就是今年過世的中國男星于朦朧，被認為其死因不單純，公布排名的影片中更寫道「Thruth」（真理）、「Justice」（正義）、「Answe三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 16
申敏兒、金宇彬完婚！神仙夫妻兩套婚紗品牌公開，閨蜜孔曉振當年也穿它
從公開戀情到一路相伴至今，申敏兒與金宇彬這段「神仙情侶」的愛情長跑，終於迎來最浪漫的章節，兩人正式完婚的消息一出，對時尚迷來說，最值得細看的一點除了「他們結婚了」，當然不會少了女神在重要時刻到底穿了什麼？這次申敏兒兩套不同風格的婚紗：一套簡marie claire 美麗佳人 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
好誠實！戴佩妮哽咽攤牌 承認票房慘烈取消中國2場演唱會
金曲歌后戴佩妮近期正在中國進行的「雙生火焰」巡迴演唱會，昨（27日）唱到四川成都，她突在台上哽咽宣布，確定取消原訂於北京與廣州舉行的演出。她坦率向歌迷承認，是因票房未達預期，難以負擔高規格舞台成本，最終只能做出艱難決定，「很可惜，但沒有遺憾。」鏡報 ・ 1 天前 ・ 35