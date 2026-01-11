怕成下一個馬杜洛？曾與我斷交兩次 這一國應美要求急釋政治犯

2018年10月13日，尼加拉瓜首都馬納瓜（Managua），總統奧蒂嘉和他的夫人、副總統穆麗優參加遊行活動。路透社



美國本月3日突襲委內瑞拉、生擒委國獨裁總統馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦，令其他與美國作對的中南美洲國家政府惴惴不安。美國9日要求尼加拉瓜釋放60多名政治犯，尼加拉瓜不敢怠慢，10日就釋放了至少19人。

路透社報導，尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）過去大力打壓異議人士，2018年一場大規模示威遭到他強力鎮壓，至少350人死亡、數百人被捕。奧蒂嘉政府的腐敗，無須多言，只要知道他太太穆麗優（Rosario Murillo）就是尼加拉瓜副總統，兩人權力一把抓，這些資訊應該暫時就夠了。

美國本月3日擒獲委內瑞拉獨裁總統馬杜洛夫婦後，要求委內瑞拉政府釋放反對派，委國開始放人；美國駐尼加拉瓜大使館9日在X平台上發文稱讚委內瑞拉，然後話鋒一轉，劍指尼加拉瓜的奧蒂嘉政府：「尼加拉瓜仍有60多人被不公正的拘留、失蹤，包含神父、宗教人士、老弱人士等。唯有獲得自由，才可能有和平！」

尼加拉瓜政府10日聲明宣布釋放部分囚犯，但未透露人數，也未說明這些囚犯是否為政治犯、獲釋後會否繼續居家軟禁。追蹤政治犯狀況的尼加拉瓜民主革新聯盟（UNAMOS）則表示，當天一共19人獲釋，都是政治犯，其中一些還是該組織的盟友。

反對派組織「自由尼加拉瓜」（Liberales Nicaragua）則將政治犯獲釋歸功於美國：「我們毫不懷疑，這是美國政府對委內瑞拉獨裁政權施壓、委內瑞拉局勢之下的政治博弈結果。」

尼加拉瓜曾是台灣友邦，奧蒂嘉1985年上台後宣布斷交、轉與中國建交。1990年他下台，尼加拉瓜又與台灣復交；奧蒂嘉2007年取回政權，2021年12月又宣布和台灣斷交，重新投向中國懷抱。

