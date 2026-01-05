怕成馬杜洛？北韓試射極超音速飛彈 金正恩視察強調「核戰爭嚇阻力」

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

北韓昨（4）日上午試射極超音速飛彈。北韓官媒《朝中社》今（5）日報導證實，最高領導人金正恩親自視察試射，強調此舉為「提升核戰爭嚇阻力」，並提到國際局勢，暗示有在關注加薩衝突及美軍突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜洛的行動。

金正恩視察飛彈試射。（圖／達志影像）

《朝中社》指出，此次試射的極超音速飛彈自平壤直轄市力浦區域向東北方發射，命中位於東海（日本海）的預定目標。金正恩在視察時表示，此類軍事演習是為了逐步強化核戰爭嚇阻力，由於近期國際上發生多起複雜的地緣危機和衝突事件，更加顯示試射極超音速飛彈的重要性。

廣告 廣告

儘管並未明說，但南韓媒體《韓聯社》指出，金正恩可能是暗指加薩戰爭以及美軍突襲逮捕委內瑞拉總統夫妻的行動。北韓藉由軍事演習，來保障自身在國際上的安全。

對於此次試射結果，金正恩表示滿意，「飛彈部隊充分展現共和國核武力的準備，並提供高度信賴感。」他也提到此次試射完成了多項國防任務，且北韓近日也在核武技術實踐上取得突破，將持續強化攻擊性武器等軍事手段。

報導指出，北韓除評估極超音速飛彈的執行準備能力，此次試射也為檢驗飛彈部隊的裝備服役能力，並對戰爭嚇阻力的有效性及持續性進行評估。

更多FTNN新聞網報導

金正恩「實質幕僚長」驚傳逝世！ 「川金會總舵手」金昌善死因成謎

想見你！川普再度表明「願會面金正恩」 北韓出現詭異跡象

東京豐洲市場「第一鮪魚」5.1億日圓天價成交 社長笑：要拚命工作了

