怕打針有解！ 研究：新口服藥降膽固醇達60%
美國默克藥廠資助的一項大規模臨床試驗結果顯示，實驗階段的口服新藥「Enlicitide」能讓壞膽固醇數值最多降低60%，效果可與針劑相當。這項發表於《新英格蘭醫學期刊》的研究，為許多服用他汀類藥物仍無法有效控制膽固醇、又害怕注射治療的高血脂患者，提供了潛在的新選擇。
該研究追蹤超過2900名高風險患者，這些人儘管已接受標準治療，低密度脂蛋白膽固醇仍然居高不下。研究團隊將受試者隨機分為兩組，一組在原有治療基礎上加服Enlicitide，另一組則服用安慰劑。結果顯示，服用新藥的患者在6個月內，壞膽固醇水平平均下降約60%，且效果能維持1年以上，安全性與安慰劑組相當。
德州大學西南醫學中心心臟病學家納瓦爾(Ann Marie Navar)博士表示，市面上雖有其他輔助口服藥物，但沒有一種能像Enlicitide這樣達到如此顯著的降幅。這款新藥採用的機制目前多半只能透過注射達成，例如PCSK9抑制劑，能幫助肝臟更有效地清除血液中的膽固醇，但科學家成功將其製成口服藥丸形式。
不過，這款藥物有使用限制，必須在空腹狀態下服用才能發揮最大藥效。美國食品暨藥物管理局已將該藥列入快速審查計畫，但專家也提出謹慎看法。波士頓大學的波登(William Boden)博士評論指出，雖然降膽固醇的數據令人信服，但目前尚未有數據證實這款藥能直接減少心臟病發作或死亡的機率，這部分仍需等待目前正在進行、涉及1.4萬名患者的長期研究來給出最終答案。
