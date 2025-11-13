怕打針減重族福音！「瘦瘦丸」價格更親民？醫揭可能副作用





瘦瘦針進化到「瘦瘦丸」了！減重革命晉級讓許多害怕打針減肥、擔心價格的人，可以有不同選擇。新陳代謝科醫師透過FB分享臨床試驗證實，口服「瘦瘦丸」減重效果顯著，且價格親民，掀起減肥族對於健康議題的關注與討論。

瘦瘦丸是什麼？

內分泌新陳代謝科醫師蔡明劼，透過FB粉專「蔡明劼醫師 健康。瘦身」分享了「瘦瘦丸」的新型態減重方式，尤其「瘦瘦針」（GLP-1 針劑）出現後，掀起全球瘦身革命，許多人因為「怕打針」和「價格不美麗」止步，如今「瘦瘦丸」這款口服小分子藥物的功能，與瘦瘦針相同、副作用相似，特別是對很多抗拒打針、或是希望治療更方便的人來說，是重要里程碑。

蔡明劼醫師分享(Nov 2025) 發表於頂尖期刊NEJM的一篇大型臨床試驗，研究主角「Orforglipron」為口服小分子藥物，作用與瘦瘦針（如semaglutide、tirzepatide）相同，意即為「不需打針的瘦瘦針版本」。

瘦瘦丸讓「身體４種數據」下降

臨床試驗研究以3127位「肥胖沒糖尿病的成年人」為樣本，透過試驗組和對照組比較，實行為期72週（約一年半）的療程，且在大家一樣搭配「健康飲食與身體活動」進行測試：

試驗組：每天服用不同劑量的口服瘦瘦丸（劑量分為6、12、36毫克共三組）。

對照組：服用安慰劑（沒有藥效的膠囊）。

受試者因為服用瘦瘦丸，許多狀況獲得了顯著的改善，包括「腰圍」、「收縮壓」、「三酸甘油脂」、「壞膽固醇（non-HDL）」皆下降，對一般肥胖治療來說，是相當不錯的成績，尤其服用36mg瘦瘦丸的受試者，在72週內體重得以下降11.2%的幅度。

蔡明劼醫師分享「瘦瘦丸」的臨床試驗研究內容，期待更多人因此受益。圖片來源：FB@蔡明劼醫師 健康。瘦身

瘦瘦丸有副作用嗎？

蔡明劼醫師也提醒瘦瘦丸出現的副作用，與瘦瘦針相似，效果不輸現有注射型藥物中等劑量，並未增加額外風險：

．腸胃不適（噁心、脹氣、排便改變）

．大多 輕到中度

．停藥率 5.3%～10.3%（略高於安慰劑2.7%）



蔡明劼醫師最後特別指出「肥胖成因」，並非單純吃多、動少，而是和「荷爾蒙」、「食慾中樞與腸道菌相的慢性疾病」有關，他期待瘦瘦丸的出現，讓治療可以更方便，協助更多人健康生活。



葉人豪醫師則是透過FB粉專「葉人豪醫師 Dr.Y」指出，瘦瘦針和瘦瘦丸「會減緩腸胃蠕動」，越來越多研究顯示會影響「麻醉風險和檢查品質」。

瘦瘦針和瘦瘦丸可能變便宜?

此外，由於日前美國總統川普宣布與兩大製藥公司諾和諾德（Novo Nordisk）及禮來（Eli Lilly）達成協議，將大幅調降糖尿病與減肥藥售價，大批網友對於「瘦瘦針」價格是否更實惠也感到很期待。

網紅醫師蒼藍鴿（吳其穎）透過粉專「蒼藍鴿的醫學天地」上傳影片提醒，瘦瘦針在台灣有「猛健樂」、「週纖達」等選擇，主要研發提供給「體重過重」、「血糖過高」族群使用，該族群也是療效最好的，如果不是這類族群，使用風險較大，建議大家還是找專業醫師諮詢較為安全。



至於「川普調降藥廠價格」的政策是否有利瘦瘦針費用更實惠，蒼藍鴿則表示「藥廠沒有調漲台灣售價去填補川普政策的虧損，就已經很好了，根本不要奢求會變便宜」。

「瘦瘦針」是否變便宜？「瘦瘦丸」的出現能不能讓減重治療更親民？醫界專家和民眾都在密切觀察未來走向，也提醒有需求的朋友，最好依據身體狀況和諮詢醫生專家評估後，再服用或使用，更能守護身體健康安全。

