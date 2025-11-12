怕打針？瘦瘦丸誕生了！ 72週內體重下降11.2%「價格更親民」

「瘦瘦針」近年掀起減重革命，但許多人仍困擾於需要注射及價格昂貴的問題。內分泌新陳代謝科醫師蔡明劼指出，今年11月發表的大型臨床試驗證實，口服「瘦瘦丸」能在72週內使體重下降11.2%，效果顯著，且價格可能更為親民，為期待有效、方便且經濟的減重方案的民眾帶來新選擇。

最新研究顯示，口服瘦瘦丸不需要打針，而且減重效果不錯、價格也可望更親民。（示意圖／Pixabay）

蔡明劼在臉書分享，所謂「瘦瘦丸」是以GLP-1受體為目標的小分子藥物，與目前常見的猛健樂、胰妥讚、週纖達等減重針劑作用機制相同，最大差別在於「不用打針」，為害怕針劑的族群提供實用替代方案。雖然市面上已有口服GLP-1藥物，但這些屬於大分子胜肽，製藥成本高，需空腹服用，效果較一般，而最新的瘦瘦丸屬小分子藥物，結構簡單，價格有望更親民。

廣告 廣告

根據今年11月發表於《新英格蘭醫學期刊》的研究，研究團隊進行了大規模人體試驗，共納入3127位肥胖但無糖尿病的成人。所有參與者均搭配健康飲食及活動，試驗組每日服用不同劑量的瘦瘦丸（6、12、36毫克），對照組則服用安慰劑，療程持續72週。

瘦瘦針猛健樂的減重效果雖好，卻仍有一些副作用。（ 圖／小紅書@波士頓小綿羊）

研究結果顯示，最高劑量組平均體重下降11.2%，遠優於安慰劑組的2.1%。其中54.6%的受試者減重超過10%，36%超過15%，18.4%達20%以上。同時，腰圍、收縮壓、三酸甘油脂及壞膽固醇等指標皆明顯下降，顯示這類藥物不僅能幫助減重，還能改善整體代謝健康。

關於副作用，主要為腸胃不適，包括噁心、腹脹與排便改變，大多屬輕至中度。停藥率約5%至10%，略高於安慰劑組，但研究中未發現嚴重不良反應，整體安全性與現行注射型瘦瘦針相近。

蔡明劼強調，肥胖並非單純因為飲食過量或運動不足，而是牽涉荷爾蒙、食慾中樞與腸道菌相的慢性疾病。若治療方式能更加方便、有效且適合長期使用，將可望幫助更多人真正從中受益，解決肥胖問題。

延伸閱讀

民眾黨喊民調勝過蘇巧慧 侯友宜：候選人要拿願景說服市民才重要

沈伯洋怎全球抓捕？對台集體脅迫？陸國台辦回應了

印度紅堡汽車爆炸案釀9死 主嫌疑為醫生所組犯罪集團