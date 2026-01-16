怕春節9天連假沒藥吃？藥師公會提醒這天起可提前領藥

農曆春節即將到來，今年春節連假從2月14日開始一直到2月22日為止，總計長達9天。由於連假期間部分醫院、診所及社區藥局可能會調整營業時間，加上藥品物流配送也可能暫停。藥師公會全聯會今（16）日特別提醒慢性病患者應提早因應。為了確保患者在長假期間用藥不中斷，衛福部規定凡是藥品預計在春節期間用完的民眾，自1月31日起即可持連續處方箋前往醫療院所或社區藥局領取下個月的藥物。

領藥日期看這裡

藥師公會全聯會發言人黃彥儒表示，春節前最常被民眾詢問的問題就是領藥時間的判斷。其實民眾只要掌握一個核心原則，就是檢視手中的藥品是否會在春節9天連假期間吃完。判斷基準並非僅參考慢性病連續處方箋上標註的建議領藥日期，只要確定藥品會在年節期間耗盡，民眾便可依規定在1月31日至2月13日之間，提前領取下一次的藥品備用。這項彈性措施是為了避免民眾在連假期間因找不到營業藥局，或是藥品配送不及而陷入斷藥危機。

藥師提醒提前領藥要注意

黃彥儒提醒，許多慢性病連續處方箋本身就已經依規定將10天的領藥彈性計入，部分醫療院所也會在處方箋上直接標示可提前領藥的建議日期。如果民眾誤以為要從那個標示日期再往前推算14天，就會演變成已經提前又再提前一次的狀況，實際領藥時間可能提早了將近20多天。這種算法不僅不符合過年前提前領藥的規定，也容易在藥局領藥時因為系統不符而產生爭議，甚至造成民眾白跑一趟。

民眾用藥問題快找社區藥師

民眾若對於家中剩餘藥量是否足夠或是領藥資格有疑問，其實不必反覆自行計算。藥師公會全聯會建議，民眾可以帶著藥袋與連續處方箋前往附近的社區藥局諮詢，由專業藥師依據實際用藥情形協助確認。社區藥局遍布全台且能提供最即時的服務，是民眾用藥安全的第一道防線。透過藥師提前協助把關與準備藥品，不僅能落實慢病管理不中斷，也能讓家屬在團圓過年時感到更加踏實與安心。