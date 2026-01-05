怕曹西平孤單！黃鐙輝「教孩子叫阿公」暖舉曝光 忍淚告別：永遠的偶像

記者宋亭誼／台北報導

黃鐙輝表示曹西平是他永遠的偶像。（圖／翻攝自黃鐙輝臉書）

資深藝人曹西平去年年末被發現於新北市三重住家猝逝，享壽66歲。今（5）日逢曹西平頭七日子，藝人黃鐙輝出席《九如一家人》宣傳活動聊到對方忍不住情緒潰堤，坦言自己得知噩耗一度難以置信，直到確認是事實後，他與曹西平過往相處畫面也一一浮現。

曹西平生前與親人關係不睦，黃鐙輝得知此事後感到非常難過，於是和好友阿Ben（白吉勝）相約陪伴曹西平過年，還教孩子們叫他阿公，此後連續好幾年，他都以這樣的方式陪伴曹西平。黃鐙輝回憶，某一年自己擔心沒人和曹西平吃年夜飯，因此特地和老婆萁萁準備紅包給對方，曹西平收到後非常開心，還親手準備手作小黃瓜回送，談起這些相處點滴，黃鐙輝一度哽咽說不出話。

廣告 廣告

不過黃鐙輝迅速轉念，表示曹西平是在沒有太多痛苦的情況下平順離開，他也相信能量不會消失，對他而言，曹西平從未真正離開，他深信對方無論身處哪個世界，都能持續發光發熱、獨領風騷，「我相信他一直都在，永遠的偶像。」

更多三立新聞網報導

欠稅千萬未還！男星甜牽「大7歲富婆女友」煲愛 女方凸肚狂飄孕味

你沒看錯！啦啦隊女神驚爆「餐廳當洗碗工」 洗9小時碗慘況曝

鄭伊健久違回歸台劇！聯手婁峻碩破解連環殺人案 「超狂卡司」全曝光

陳曉放棄11億離婚！陳妍希曾評價他沒定性 新戲爆紅「疑暗酸前夫」

